Inter-Milan, Bastoni: "Passare al Milan? Assolutamente no"

02-02-2022 22:54

Alessandro Bastoni è già entrato in mentalità derby di Milano, visto che sabato pomeriggio a San Siro si affronteranno Inter e Milan per la stracittadina più attesa d’Italia. Il centrale difensivo nerazzurro è stato intervistato dai microfoni di DAZN:

“Il derby lo guardavo con papà, anche lui interista. Non c’erano grosse discussioni. Ho due fratelli, uno romanista mentre l’altro odia il calcio. A San Siro non è mai venuto a vedermi”. Diventato papà da poco: ” Non ho ancora realizzato di essere padre, è una cosa speciale. Pensando a un simbolo del derby mi viene in mente la cavalcata di Zanetti al 90′, salta tutti e prende calcio d’angolo”.

E Bastoni come vive il proprio derby?

“Vivo tutte le partite con grande tranquillità, anche il derby. Riti? Bacio i parastinchi dove ho la foto della mia fidanzata. Il mio tatuatore è un accanito milanista”.

Ancora vivo nella memoria dei tifosi le immagini del derby d’andata con Hakan Calhanoglu ha realizzare un rigore sotto la sua ex curva:

“Mi ricordo i fischi che c’erano, c’era un caos incredibile. Era un rigore molto importante, speriamo si possa ripetere nel fine settimana”.

Infine, sulla possibilità di cambiare casacca passando da Inter a Milan:

“Passare al Milan? No, assolutamente. Non c’è neanche lo 0,1% di possibilità che io possa fare questo percorso”.

OMNISPORT