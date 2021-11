Inter, Moratti avverte Simone Inzaghi

14-11-2021 11:17

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti in un’intervista a Il Mattino ha elogiato Simone Inzaghi: “E’ molto perbene, totalmente diverso come carattere da Conte. Poi mi piace come fa giocare bene l’Inter: ha il sostegno illimitato della società. Non ne ha bisogno al momento, ma non è una cosa di poco conto”.

Per i nerazzurri alla ripresa del campionato arriva subito una partita cruciale: “Inter-Napoli è già un bivio? Lo è. Ma solo per l’Inter. Come lo è stato il derby: non può permettersi di perdere. Il Napoli ora deve guardare al Milan come avversario di questo duello per il primo posto: sette punti di distacco non sono pochi anche se il campionato è ancora giovanissimo”.

OMNISPORT