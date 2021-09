Inter, Moratti punge la Juventus parlando di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo alla Juve è stato un fallimento oppure no? L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti dice la sua e lancia una ‘stoccata’ ai bianconeri: “È stata una prova di coraggio e un gran regalo ai tifosi. Lui la sua parte l’ha fatta con una montagna di gol – ha detto in un’intervista al Messaggero – Poi il tutto non ha funzionato, può capitare: cercavano il timbro da migliore squadra del mondo portando a Torino il più bravo, invece non sono arrivate vittorie”.

Moratti ha toccato anche il tema Nazionale: “Il Mancio è bravo bravo. Agli Europei ha compiuto un’impresa meravigliosa, magari non sarà la prima. E’ un uomo che ha talento, da sempre. Da allenatore ha imparato a dominare l’emotività, ora ha sempre la mossa o la parola giusta. Lo ammiro. Ed è una persona affettiva, gli piace vedere i sentimenti che vengono alla luce, e ha una qualità importante: è uno che sa commuoversi”.

OMNISPORT | 05-09-2021 15:18