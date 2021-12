Inter, Nicolò Barella nei guai: cosa succede ora

08-12-2021 11:12

Nicolò Barella rischia di pagare molto cara la grave ingenuità al 64′ della sfida contro il Real Madrid, quando dopo un fallo di Militao ha reagito rabbiosamente, tirando un pugno sulla gamba dell’avversario. Un gesto amplificato dalla telecamere e dai social, che potrebbe penalizzare pesantemente l’Inter in vista degli ottavi di Champions.

Inter, Barella rischia di saltare le due partite degli ottavi

L’espulsione del giovane centrocampista è stata diretta, e la possibilità che la squalifica possa essere di più giornate è molto concreta. Un gesto sorprendente per il giocatore, che in passato non era mai caduto in queste provocazioni e che ha probabilmente pagato il nervosismo di una partita complicata in un palcoscenico così importante.

Decisivo sarà il referto del direttore di gara, il tedesco Brych: Barella, pilastro della mediana (finora sempre titolare in Champions League, e in 15 su 16 partite di campionato), salterà sicuramente la gara d’andata degli ottavi, e rischia fortemente di non esserci neanche per la partita di ritorno.

Champions: Inter, le possibili avversarie degli ottavi

L’Inter con ogni probabilità affronterà una big agli ottavi di Champions League. Arrivata seconda nel girone dietro al Real Madrid, la squadra nerazzurra nel sorteggio di Nyon potrebbe essere appaiata a Manchester City, Liverpool, Ajax, Bayern Monaco e Manchester United, tutte dominatrici del loro girone. A queste potrebbe aggiungersi questa sera il Chelsea campione d’Europa, se i Blues dovessero arrivare davanti alla Juve, e poi una tra Lille, Salisburgo, Siviglia e Wolfsburg.

Il sorteggio degli accoppiamenti per gli ottavi si terrà lunedì 13 dicembre (ore 12) a Nyon, nella sede della Uefa. Le squadre teste di serie giocheranno inoltre il ritorno in casa. L’andata degli ottavi si giocherà tra il 15 e il 22 febbraio, ritorno tra l’8 e il 16 marzo.

Champions, Simone Inzaghi: “Barella ha capito l’errore”

“Ha fatto un errore grave, è intelligente, ha capito, ha già chiesto scusa a tutti perché era una partita aperta. Dispiace, non doveva farlo ma gli servirà come esperienza”, queste le parole di Simone Inzaghi dopo la partita di Madrid. Torniamo da Madrid con tante cose buone, ora ci rituffiamo sul campionato, già col Cagliari sarà importante. Agli ottavi chi evitare? Ci sono squadre fortissime, una vale l’altra, è importante arrivarci bene”.

