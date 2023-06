Inter, Onana: "Abbiamo toccato il cuore degli interisti"

Il portiere nerazzurro: "Abbiamo dimostrato che nella vita nulla è impossibile".

11-06-2023 16:55

Dopo il fischio finale dell’ultimo atto della Champions perso contro il Manchester City, Onana ha svelato cosa ha detto a un Lautaro in lacrime: “Gli ho detto che il calcio è duro e ingiusto ma non dobbiamo guardare il singolo episodio. Avremmo meritato la vittoria, ma torneremo in finale e vinceremo”.

“Abbiamo dimostrato che nella vita nulla è impossibile, che vale sempre la pena combattere per quanto difficile possa sembrare, e che l’unica battaglia persa è quella abbandonata – ha scritto Onana -. Credevamo in noi stessi ed eravamo molto vicini a toccare la gloria. Non abbiamo toccato la gloria ma abbiamo toccato il cuore di tutti gli interisti. Dobbiamo essere orgogliosi della stagione che abbiamo vissuto insieme”.