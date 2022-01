Inter, Onana contestato in Coppa d'Africa: il ct Conceicao lo difende

25-01-2022 15:26

Il commissario tecnico dei camerunensi Toni Conceiçao ha difeso il suo portiere André Onana, futuro estremo difensore dell’Inter attaccato da alcuni tifosi e giornalisti per il suo stile di gioco: “Queste critiche sono ingiustificate. André è un portiere molto stimato in Camerun e in Europa. I portieri sono i primi a fare i rilanci ed è questo il ruolo che ha Onana”.

Conceicao insiste: “Queste critiche quindi non hanno senso, perché André è un grande portiere che si sta affermando in Europa. Naturalmente, molti non sono abituati al modo in cui gioca. Oggi i portieri hanno un’altra funzione e non modificherò il sistema di gioco”.

OMNISPORT