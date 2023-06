Inter, Onana non è padrone del proprio futuro

Il portiere svela: "Futuro? Non lo so. Farò quello che mi diranno".

11-06-2023 09:54

Al suo primo anno in nerazzurro, Onana ha sfiorato la Champions League, vincendo comunque Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Nonostante un contratto con l’Inter sino al giugno del 2027, il portiere camerunese non è ancora certo di restare a Milano, sponda nerazzurra, anche il prossimo anno.

“Il mio futuro? Non lo so, la verità è che sono contento qui poi a certi livelli non sai mai come può andare. Non ho problemi con l’Inter, ho ottimi rapporti con loro e sono a loro disposizione. Farò quello che mi diranno”, le sue parole, nel post match della finale di Champions League, a Sky Sport. La speranza del popolo nerazzurro è che la società non sia costretta a venderlo per far quadrare i bilanci.