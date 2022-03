Inter, ottimismo per Brozovic: può rientrare contro la Fiorentina

14-03-2022 19:32

Nella gara contro il Torino, l’Inter ha rimediato un solo punto, raggiungendo il pareggio con un gol di Sanchez nel finale. L’assenza di Marcelo Brozovic ha sottolineato l’importanza che il croato ha nello scacchiere di Simone Inzaghi, e il suo infortunio potrebbe aver condizionato pesantemente la corsa scudetto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Brozovic potrebbe tornare a disposizione già dalla prossima giornata di campionato, in programma sabato alle ore 18:00 contro la Fiorentina. I nerazzurri oggi hanno riposato, gli allenamenti in vista della Viola riprenderanno domani. Dall’ambiente Inter sembra filtrare ottimismo in merito alle condizioni del centrocampista. La squadra di Inzaghi non può più commettere passi falsi e deve invertire la rotta se vuole conquistare il secondo tricolore consecutivo.

OMNISPORT