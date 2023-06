Inter, Pastorello: "Acerbi verso il riscatto, de Vrij rinnova"

L'agente dei due difensori nerazzurri: "Se una società investe su un 35enne lo fa a ragion veduta, è stato uno dei migliori difensori d'Europa come dimostra la finale".

15-06-2023 21:28

A TMW, l’agente di de Vrij e Acerbi ha rivelato: “Se possiamo dire che si siamo per il rinnovo di De Vrij? Sì, dovevamo discutere le ultime cose ma la volontà del ragazzo è quella di restare e la volontà dell’Inter è quella di tenerlo. Mancano gli ultimissimi dettagli per il rinnovo biennale”.

“Acerbi? C’è un diritto di riscatto che deve essere esercitato nel momento in cui ci sarà la volontà di farlo, ma credo di sì – continua Pastorello -. Ci dovremo risedere con l’Inter per parlare del contratto, ma per il momento credo che il riscatto sia scontato considerando la stagione. C’è solo da schiacciare un pulsante, considerando che il diritto era già stabilito. Se una società investe su un 35enne lo fa a ragion veduta, è stato uno dei migliori difensori d’Europa come dimostra la finale”.