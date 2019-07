Inter, per Barella partono gli sfottò dei tifosi sui social

Sembrava dovesse essere una trattativa di mercato di quelle estenuanti, lunghissime, ma che alla fine tutti sanno come va a finire. Invece il caso legato a Nicolò Barella e il suo approdo in maglia Inter si è arricchito di una pagina sorprendente. L’inserimento della Roma è stato molto prepotente e potrebbe anche riuscire a strappare il centrocampista dell’under 21 ai nerazzurri, ma quello che è sicuro è che la rabbia degli appassionati è giàstata interamente riversata sul web.

Nerazzurri vs giallorossi – Sembra che l’intervento di Conte sia stato decisivo per influenzare la volontà di Barella, che continua a volere andare a Milano, così i tifosi interisti pungono ancora i romanisti. C’è chi scrive “Dopo Conte un’altra delusione per la Roma: Barella ha scelto l’Inter. Qualcuno aveva dubbi?” e chi commenta “Quando leggi che Barella accetterebbe la Roma campionato ed Europa League…invece che l’Inter, campionato e Champions League con la possibilità di essere allenato da Conte ti viene solamente da ridere”.

Memori del passato – C’è però chi è più cauto e ricorda anche cosa è accaduto l’anno scorso e la gogna mediatica a cui ci si è esposti: “Finalmente la telenovela legata a Barella sembra volgere al termine.. Ora aspettiamo gli acquisti di Modric, Rakitic”. Insomma una questione ancora lontana dall’essere risolta e che soprattutto potrebbe avere dei colpi di scena nei prossimi giorni, quando il triangolo Cagliari-Roma-Milano dovrà finalmente decidere sul destino del ragazzo.

