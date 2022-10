07-10-2022 15:00

Nemmeno il convincente successo in Champions League contro il Barcellona sembra poter dissolvere le nubi sull’Inter e su Simone Inzaghi, che con l’ultima scelta attira le critiche e lascia interdetta una larga fetta di tifoso nerazzurro.

Inter, Onana o Handanovic?

La questione è sempre la stessa, con il dualismo tra Samir Handanovic e André Onana che, a oggi, è un vero e proprio caso, trascinato ormai da inizio stagione. Dalla sua, Inzaghi ha il fatto di essere sempre stato chiaro e di aver mantenuto la linea tracciata, con lo sloveno a proteggere i pali in campionato e il camerunese a dagli il cambio nelle notti di Champions.

Inter, Onana bravo a sfruttare la chance Champions

Ed è stato così anche nella gara decisiva contro il Barcellona di Xavi: Onana in campo, Handanovic in panchina. Il problema è che le prestazioni del capitano nerazzurro continuano a far discutere e a non convincere, mentre l’ex Ajax ha dimostrato tempi di reazione e un buono stato di forma; la parata che l’altra sera ha letteralmente salvato il risultato sulla conclusione ravvicinata di Dembelé ne è massima espressione. Qualche sbavatura c’è ancora, soprattutto nelle uscite e in fase di impostazione, ma i tifosi dell’Inter non sembrano avere dubbi: Onana deve giocare anche in campionato.

Handanovic-Onana, Inzaghi attira le critiche

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi pare, però, deciso a non invertire la rotta almeno fino al Mondiale, poi si vedrà. Attualmente, la fiducia in Handanovic resta alta, ma di certo il futuro attende solo Onana. Sul caso è intervenuto anche il giornalista di fede nerazzurra, Fabrizio Biasin, che con un tweet alquanto diretto non ha mancato di palesare la sua perplessità:

“Handanovic–Onana, Inzaghi ha deciso: fino al Mondiale avanti con l’alternanza. Il primo giocherà in campionato, il secondo in Champions” (gazza) La piazza lo vuole, i compagni sono in sintonia: tener fuori Onana ora è un errore soprattutto dal punto di vista “strategico”.

Inter, tifosi increduli dopo la scelta di Inzaghi

Tantissimi i commenti e le risposte dei tifosi dell’Inter, essenzialmente allineate al “Biasin pensiero”. Qualcuno scrive: “Più che altro, è inspiegabile” e anche: “Gli auguro (e mi auguro) che i risultati gli diano ragione perché questo è un vero e proprio harakiri sulla base di non si sa bene cosa”, oppure, ancora: “Inzaghi ha scelto di farsi esonerare per godere di due/tre anni di stipendio senza pressioni. Non vedo altra spiegazione”, “E si ritorna a prendere gol a ogni tiro”, “Si tira la zappa sui piedi”, “Situazione veramente fastidiosa“.

I tifosi dell’Inter provano a motivare la situazione

Non manca chi prova a dare una spiegazione logica e scrive: “Lo fa per non rovinare gli equilibri nello spogliatoio, dove non si sa chi è il vero capitano, togliere la fascia a campionato in corso non ha portato sempre buoni frutti…” oppure: “Da un punto di vista strategico è sicuramente vero, Inzaghi secondo me vuole evitare che faccia clamore la bocciatura del capitano“, “Inzaghi uno con gli attributi non si fa influenzare dalla piazza e dai tweet“. Infine, un tifoso sentenzia: “È alla frutta! Il problema serio è il gioco non l’alternanza tra i portieri”.