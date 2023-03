Cinque i nomi che circolano per la panchina nel caso in cui il club decidesse di separarsi da Simone Inzaghi a fine stagione: sembra chiaro il preferito dagli interisti

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto

La panchina di Simone Inzaghi traballa e molti tifosi dell’Inter guardano già oltre, anche se non manca chi difende il tecnico ex Lazio. Quattro i nomi dei possibili successori di Inzaghi, tra questi però i supporter nerazzurri sembrano avere decisamente un preferito: Antonio Conte.

Inter, la situazione precaria di Inzaghi

La situazione di Simone Inzaghi all’Inter è sempre più incerta: le nove partite del mese di aprile, che vedrà i nerazzurri impegnati in campionato, nei quarti di finale di Champions League contro il Benfica e nelle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, saranno probabilmente decisive per il futuro dell’allenatore ex Lazio. Intanto, però, continuano a circolare i nomi dei possibili successori di Inzaghi all’Inter nella prossima stagione.

Inter, Conte e altri quattro per il post-Inzaghi

L’elenco dei candidati per il post-Inzaghi all’Inter è composto da cinque nomi. Il primo è quello di Antonio Conte, che dopo lo sfogo pubblico di domenica contro i giocatori del Tottenham sembra ormai destinato a lasciare la Premier League per fare rientro in Italia. Il tecnico dell’ultimo scudetto nerazzurro guadagna però 17 milioni di euro a stagione: un ingaggio semplicemente impossibile per l’Inter in questo momento.

Ecco perché negli ultimi giorni sono stati affiancati all’Inter i nomi di altri allenatori emergenti: Sergio Conceiçao del Porto, Roberto De Zerbi (che è però vincolato al Brighton da un lungo contratto), l’attuale allenatore del Bologna Thiago Motta e, in ultimo, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina.

Inter, i tifosi sperano nel ritorno di Conte

Tra questi, la preferenza dei tifosi dell’Inter pare evidente: sui social network, infatti, i supporter nerazzurri fanno il tifo per il ritorno di Antonio Conte. “Non possiamo pagarlo né garantirgli gli investimenti che vuole, ma quanto lo vorrei di nuovo all’Inter”, le parole di Patrick su Twitter. “Se gli dai 10 milioni ti dice sì secondo me, l’Inter deve provarci”, scrive Leopedro. “Magari per tornare vicino alla sua famiglia si riduce l’ingaggio… mai dire mai”, ipotizza Big Abba.

Gecco è invece rassegnato: “Conte non tornerà mai, meglio capire chi tra Motta, Italiano e Juric può davvero esserci utile. Questi è il livello su cui punteremo”.