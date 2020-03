Inter, per il riscatto del Psg di Mauro Icardi una sola opzione

Continua a tenere banco la questione legata al futuro di Mauro Icardi. L'argentino nelle prime settimane al Paris Saint Germain aveva fornito ottime prestazioni m con il passare del tempo il suo rendimento è calato e il tecnico Tuchel l'ha spedito in panchina.

Proprio il tecnico dei parigini è in rotta con la società, specialmente con il ds Leonardo, sul futuro dell'ex capitano dell'Inter: l'allenatore avrebbe consigliato di non riscattarlo mentre il dirigente brasiliano sarebbe per tenerlo. I nerazzurri chiaramente vorrebbero che il centravanti rimanesse in Francia ma al momento l'opzione affinchè si realizzi il desiderio del Biscione è una: l'esonero di Tuchel.

L'ex timoniere del Borussia Dormund non è mai entrato nelle grazie della dirigenza del Paris Saint Germain che secondo il Corriere dello Sport avrebbe avviato i contatti con Massimiliano Allegri. Prima accostato alla panchina del Manchester United, poi a quella del Tottenham, l'ex allenatore della Juventus ha dichiarato: " A settembre devo tornare ad allenare, se mi abituo troppo bene alle vacanze poi non lavoro più. Quindi devo tornare. Sono a Parigi, una città magnifica, per presentare il mio libro e in particolare i miei aneddoti, le mie esperienze. Sul mio futuro non so ancora nulla".

Così, invece, si era espresso il suo agente Branchini: "Lo vedo nella condizione ideale di chi sta ricaricando le pile ed è pronto a intraprendere nuove avventure. Ci sarà da fare delle valutazioni. Penso che la soluzione prediletta conduca all'estero, ma al momento non esistono né accordi né trattative".

Se invece Tuchel dovesse essere riconfermato, allora Mauro Icardi tornerebbe all'Inter. Tornato alla base, dovrebbe però trovare un'altra sistemazione: la Juventus, che si era fatta sotto dopo la rottura del giocatore con i nerazzurri, pare più orientata verso Harry Kane. L'attaccante inglese, attualmente ai box per infortunio, è pronto a lasciare Londra se non arrivasse la qualificazione in Champions League. Per strappare l'attaccante agli Spurs, Paratici è pronto a giocarsi la carta Pjanic, che piace molto a Mourinho.



SPORTAL.IT | 22-03-2020 12:48