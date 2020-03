Mercato Juve, svolta per il bomber: beffati Icardi e Wanda Nara

L'obiettivo numero uno della Juventus in vista della prossima sessione di mercato è l'ingaggio di un grande centravanti in grado di sostituire Gonzalo Higuain, che a fine stagione potrebbe lasciare Torino. La punta argentina, in scadenza di contratto tra un anno, è il meno brillante dell'attacco di Sarri, ed ha una media realizzativa troppo bassa: sulle sue tracce ci sono alcuni club della Liga, il Monaco e anche la Roma, che dopo il tentativo fallito nella scorsa estate potrebbe tornare alla carica.

Non è un segreto che da tempo nel mirino dei bianconeri ci sia Mauro Icardi: l'ex attaccante dell'Inter in prestito al Psg sogna il ritorno in Italia e l'approdo a Torino, e da mesi Wanda Nara e Paratici sono in contatto per riuscire a portare a termine l'operazione estiva.

La strada per Maurito si è però fatta in salita, e la Juventus ha (ri)messo gli occhi sul bomber in uscita dal Tottenham: Harry Kane. L'attaccante inglese, attualmente ai box per infortunio, è pronto a lasciare Londra se non arrivasse la qualificazione in Champions League.

Secondo i media inglesi la Juventus sta studiando con attenzione il colpo di mercato, ed è disposta a sacrificare pedine come Pjanic e Douglas Costa per poter portare a termine l'operazione con gli Spurs. Oltre ai bianconeri, Kane è seguito anche dal City e dallo United: la squadra di Torino però, fa sapere il Sun, sarebbe la prima opzione per il bomber britannico, restio ad accasarsi in un altro club di Premier.

SPORTAL.IT | 17-03-2020 07:53