Inter, piomba il pessimismo sul rinnovo di Skriniar

18-01-2023 10:49

Venerdì prossimo, dunque dopo la Supercoppa in Arabia contro il Milan, si dovrebbe sapere qualcosa in più sulla situazione Milan Skriniar. Sarà questa la giornata in cui la dirigenza dell’Inter probabilmente incontrerà l’agente del difensore, corteggiato da diverse squadre e in scadenza di contratto. Si percepisce però pessimismo in casa nerazzurra a causa del lungo tira e molla. Insomma, Se Skriniar non avesse avuto dubbi, la firmata sarebbe arrivata prima. Anche i tifosi in queste settimane si sono schierati chiedendo al difensore, con la voce e con gli striscioni, di rimanere all’Inter.