Inter, potrebbe essere lontano il futuro di Pinamonti

19-04-2022 21:46

L’attaccante dell’Empoli, ma di proprietà dell’Inter, Andrea Pinamonti, sta disputando fin qui un’ottima stagione dove ha già siglato 10 gol e servito due assist in Serie A. Complice il calo generale dei toscani, la seconda parte di stagione non è sulla falsariga della prima parte, ma il giocatore classe 1999 ha comunque parecchio mercato in Serie A.

In particolare, come riporta calciomercato.com, Lazio e Torino avrebbero messo gli occhi sul talento nerazzurro. I granata lo cercano come sostituto di Belotti, mentre la Lazio per fare il vice Immobile.

OMNISPORT