Inter presente e futuro di Meret: il portiere del Napoli offerto a parametro zero

Domenica il numero 1 degli azzurri affronterà quello che potrebbe diventare il suo prossimo club: il contratto è in scadenza e gli agenti vogliono portarlo in nerazzurro

01-12-2023 16:13

Discusso dai tifosi del Napoli, ancora lontano dal rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis, Alex Meret potrebbe fare le valigie. I suoi agenti l’avrebbero offerto all’Inter, in cerca di un buon portiere a un prezzo abbordabile o addirittura a parametro zero: Meret, con il suo contratto in scadenza a giugno 2024, rappresenterebbe la soluzione.

Meret sotto accusa al Napoli

Alex Meret non sta vivendo un periodo felice al Napoli. I tifosi sono tornati a mettere in discussione il portiere dello scudetto già prima dell’ultimo infortunio, ma le critiche sono diventate più aspre dopo l’errore commesso mercoledì contro il Real Madrid in occasione della rete del 3-2 del giovane Paz, decisiva per l’andamento della gara. In questa situazione il rinnovo di contratto di Meret, in scadenza a fine stagione, diventa ancora più complicato e l’ipotesi che l’ex Udinese e Spal possa fare le valigie diventa sempre più concreta.

Inter presente e futuro di Meret

Secondo Sportmediaset gli agenti di Meret si sarebbero già mossi per portare il loro assistito via dal Napoli. L’approdo preferito sarebbe l’Inter, avversario domenica sera degli azzurri al Maradona: essendo in scadenza, Meret potrebbe firmare per l’Inter già a gennaio, per poi trasferirsi a parametro zero a fine stagione.

Inter stuzzicata dall’idea Meret

L’Inter per ora resta alla finestra. Il portiere non sarà una priorità assoluta del prossimo mercato nerazzurro, dato che Yann Sommer è appena arrivato in nerazzurro con un contratto che scadrà solo nel 2026. Tuttavia lo svizzero ha pur sempre 34 anni e l’Inter vuole continuare a puntare ai massimi obiettivi anche nelle prossime stagioni: l’idea di avere in organico un portiere più giovane, con qualità indiscusse e da ingaggiare senza un grande esborso economico di sicuro intriga Beppe Marotta e il suo staff.