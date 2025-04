Inter, il presidente della Lega con la sciarpa nerazzurra accende i sospetti: il precedente di Galliani

Simonelli al Meazza con la sciarpa dell’Inter in tribuna: gesto istituzionale ma si scatenano i tifosi che sul web ricordano il caso-Galliani

Reazioni e polemiche per Inter-Bayern: la “Marotta League” torna di moda ma con un nuovo interprete. Durante il match di Champions League, sugli spalti dello stadio di San Siro è stato notato un dettaglio che ha scatenato reazioni accese, soprattutto sui social: Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, indossava una sciarpa nerazzurra. L’immagine ha fatto rapidamente il giro del web. In un clima già infiammato da sospetti e dietrologie molti tifosi hanno subito gridato allo scandalo. La vista del presidente della Lega con i colori dell’Inter al collo è bastata per riaccendere il dibattito e richiamare un precedente con Galliani.

Una scelta simbolica, non una dichiarazione di tifo

Eppure, la verità è molto più semplice e meno scandalosa. Simonelli, da sempre noto per essere un tifoso dichiarato del Milan e commercialista storico di Silvio Berlusconi, non ha certo rinnegato la propria fede calcistica. La presenza con la sciarpa nerazzurra, comparsa tra l’altro solo nel secondo tempo, appare più come un atto di rappresentanza nella sfida vinta dall’Inter contro il Bayern.

Una sciarpa per sostenere il calcio italiano

Simonelli non è arrivato allo stadio indossando la sciarpa. Nel primo tempo, infatti, ne era sprovvisto. È probabile che l’abbia messa anche per motivi pratici – il vento al Meazza soffiava forte – ma l’intenzione principale, secondo quanto trapela, era quella di dimostrare vicinanza all’unica squadra italiana rimasta in corsa in Champions League.

In passato, il ruolo di presidente della Lega Serie A è stato spesso ricoperto da personalità con legami diretti con club del massimo campionato, anche in ruoli operativi, come nel caso di Adriano Galliani. Alla luce di tutto ciò, appare evidente come il gesto non sia stato altro che una forma di supporto istituzionale.

I tifosi interisti richiamano alla memoria Galliani presidente

I tifosi nerazzurri non ci stanno e provano a passare al contro-attacco: “E di Adriano Galliani presidente Lega ed Amministratore Delegato Milan dal 2002 al 2006 ne vogliamo parlare allora?”. E ancora: “Effettivamente quando il ruolo era ricoperto da Galliani era tutto più equo, giusto…?”

Non si fermano le provocazioni: “Ai vertici della politica calcistica, è stato Presidente della Lega Calcio dal 2002 al 2006, Vicepresidente della Lega Serie A dal 2013 al 2017 e vicepresidente della Lega Serie B dal gennaio 2021 al giugno 2022. ADRIANO GALLIANI”

Continua la bufera sul web: “Parla quello che si vanta di aver vinto Champions con Berlusconi presidente del consiglio e Galliani presidente di lega…” C’è poi chi prova a chiarire: “C’è scritto Bayern, si vedono la Y e la E. Non è una sciarpa dell’Inter, è la sciarpa della partita, di quelle coi nomi delle due squadre e data, stadio e competizione sotto.”

Ed ancora: “Poi ci si chiede come mai le giustizia sportiva Figc al soldo della UEFA ha funzionato in modo celere e implacabile contro la Juve, che guarda caso spingeva per la superlega…” E infine c’è chi scrive: “Immaginatevi gli anni della Juve se il presidente della Serie A fosse andato allo stadio con la sciarpa bianconera…immaginate i ratti. Immaginatevi gli anni del Milan se il presidente della Serie A fosse andato allo stadio con la sciarpa rossonera…immaginate i ratti.”

