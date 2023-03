Milan Skrianiar torna a Milano per curarsi, ma le notizie che arrivano dal ritiro della Nazionale slovacca non lasciano tranquillo l'ambiente nerazzurro, con i tifosi letteralmente infuriati

Ultimo aggiornamento 22-03-2023 00:06

Continuano a tenere banco, in casa Inter, i problemi fisici di Milan Skriniar. Il centrale difensivo slovacco, infatti, pare essere entrato in un vortice senza fine di infortuni e ricadute, che gli impediscono di mettersi pienamente a disposizione della squadra e di Simone Inzaghi. Se la sosta può aiutare, le notizie che arrivano dal ritiro della nazionale slovacca non lasciano presagire un recupero celere prima del rientro in campo, scatenando per l’ennesima volta un putiferio social tra i tifosi nerazzurri.

Inter, Skriniar torna a Milano

Da quando ha firmato il contratto che dalla prossima stagione lo porterà a vestire la maglietta del Paris Saint-Germain, per Milan Skriniar pare essere iniziato un calvario senza fine. Tra i ripetuti acciacchi e una condizione che fatica a tornare quella ideale, il difensore nerazzurro ha visto il campo con il contagocce. La buona notizia per l’Inter è che la sosta verrà sfruttata per le cure del caso, visto che il difensore è atteso alla Pinetina nei prossimi giorni dopo aver lasciato il ritiro della nazionale.

Skriniar, il comunicato della nazionale slovacca

La speranza è quella di recuperarlo in vista di un finale di stagione che si prospetta infuocato. Intanto, però, niente nazionale e, dopo la manciata di minuti in Champions contro il Porto, si tornerà alle terapie. In merito ai problemi fisici di Skriniar è intervenuta, con una nota ufficiale, anche la federazione slovacca:

Il capitano della Slovacchia, Milan Skriniar, è arrivato oggi nel ritiro della nazionale. Poiché soffre da tempo di problemi alla schiena, lunedì è stato sottoposto a ulteriori visite mediche. Ecco perché non ha potuto ricevere personalmente il trofeo per aver vinto il sondaggio di Calciatore dell’anno 2022. È stato anche visitato dai medici della nazionale Zsolt Fegyveres e Jozef Almási presso l’Hotel Delfín a Senec. Le condizioni di Milan sono tali che non potrà giocare nessuna delle due partite di apertura delle qualificazioni agli Europei 2024: a Trnava contro il Lussemburgo e Bratislava contro la Bosnia ed Erzegovina.

Skriniar ha un danno al disco

A questo, però, si sono aggiunte le parole non proprio rassicuranti dello staff medico della nazionale, che ha rivelato un problema importante di non facile risoluzione:

Milan mi ha contattato per la prima volta circa un mese fa dicendo che provava questo dolore alla schiena. A Milano si è sottoposto a fisioterapia e alle cure del caso, ma non è servito. Si è anche sottoposto a una risonanza magnetica, e sono stati evidenziati danni al disco intervertebrale. Ha fatto una terapia, sì, ma le sue condizioni sono peggiorate. Ora come ora sente dolore anche a riposo. Ed è anche per questo che non è in condizione di poterci aiutare nelle prossime partite di qualificazione.

Le parole di Skriniar dal ritiro della nazionale

Dal ritiro della nazionale slovacca ha parlato anche il diretto interessato, rivelando le prossime tappe verso il ritorno in campo. Skriniar ha, infatti, spiegato:

Domani tornerò a Milano per consultarmi in merito alle prossime terapie, così da tornare in campo il prima possibile. Ora non sto molto bene, ho problemi alla schiena, con dolori che arrivano fino alla gamba. Sfortunatamente, non potrò mettermi a disposizione del ct per queste due gare.

Inter, i tifosi si spaccano

Parole che suona come una vera e propria mazzata, mentre dallo staff medico nerazzurro non trapelano novità in merito. Sui social, però, come inevitabile che sia, i tifosi commentano e si dividono. Tra chi augura una pronta guarigione a Skriniar e chi, invece, sembra già aver scaricato definitivamente l’ex capitano. In tanti scrivono: “Auguri di pronta guarigione“, ma sono ancora di più quelli che commentano: “Problemi del Psg auguri”, “Andasse direttamente in Francia al ritorno”.

Tifosi contro la dirigenza

Non manca chi ci vede malafede: “Dolore che sparirà magicamente appena dopo l’ultima di campionato”, “Appena metterà piede a Parigi ogni dolore sparirà“, “Tutte balle, questo tira giugno in tribuna per poi andarsene al PSG. Non ha più stimoli all’Inter” e, infine, chi mette nel mirino la dirigenza: “Skriniar era da vendere quest’estate, errore madornale non aver accettato tutti questi soldi dal Psg”.

ITALIAMEDIA