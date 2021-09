Inter-Real: luci e ombre per Amazon al debutto in Champions

Alla fine è andata meglio che ad altre piattaforme ma anche per Amazon Prime il debutto in streaming con la Champions League, con il big-match Inter-Real Madrid, non è stata una passeggiata. Qualche difficoltà di connessione, immagini ferme e blocchi improvvisi sono stati registrati anche per loro da parecchi clienti anche se nel complesso per essere la prima volta non è andata male. C’è da dire che la gara di San Siro veniva trasmessa in diretta anche da Sky, per cui l’afflusso è stato minore sulla piattaforma. Gli applausi unanimi sono comunque per lo staff di telecronisti con Sandro Piccinini su tutti.

I telespettatori ancora non sono soddisfatti del livello delle immagini

Fioccano le reazioni e il pubblico si divide tra gli insoddisfatti e chi esulta per aver visto la gara senza intoppi: “Tv da 2000€, connessione internet più celoce di Jacobs eppure Amazon ha deciso di smettere di funzionare dal 45’ al 65’..” o anche: “Peccato che per 9 minuti non si è visto e sentito niente, siete la fine del calcio …tra un po’ ci stancheremo e non vi seguiremo più. Piccinini è bravo ma non basta” e ancora: “PrimeVideo 1° tempo di Inter-RealMadrid di ottima qualità video da 8 pieno 2° tempo invece connessione e streaming pessimi da 3 in pagella non si distinguevano le sagome dei calciatori”

C’è chi scrive: “La visione è spesso interrotta con un pessimo collegamento. Nulla da dire sui commenti e sugli ospiti davvero pregevoli” e anche: “Troppo saltellante da tutti i dispositivi. Davvero brutto vedere partite così a singhiozzo”. Un altro spettatore nota: “grande prepartita con divertenti interviste, la partita si è vista benissimo (tutto dipende dalla connessione e non da Amazon) e la telecronaca sempre di quelle potenti ed emozionanti” e infine: “Con Piccinini le partite hanno un’aria diversa. Mi hanno riportato alle vecchie telecronache. Peccato per il risultato ma buona prestazione da parte dell’Inter”

SPORTEVAI | 16-09-2021 08:39