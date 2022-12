27-12-2022 14:24

Si lavora in casa Inter per il ritorno della Serie A.

Stando a Sky Sport è infatti arrivato prima Marcelo Brozovic rientrato ad Appiano un paio di giorni in anticipo rispetto ai programmi iniziali. Si aspetta, invece, ancora il fresco Campione del Mondo Lautaro che arriverà in Italia il 29 e già il 30 dicembre inizierà ad allenarsi.

Per quanto riguarda gli altri De Vrij lavora a parte per un trauma contusivo mentre si sono aggregati al gruppo Correa e D’Ambrosio in fase di recupero.