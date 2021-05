Inter, Romelu Lukaku manda una frecciata a Zlatan Ibrahimovic

Romelu Lukaku manda una bordata a Zlatan Ibrahimovic 24 ore dopo la vittoria dello scudetto. L’attaccante nerazzurro su Instagram ha fatto il verso alla punta rossonera: “Il nostro dio ha incoronato i Re! Ora inchinatevi! King of Milano ” è il post velenoso indirizzato al centravanti del Milan.

I due si scontrarono duramente durante il derby di Coppa Italia, quando si affrontarono a muso duro in campo scambiandosi insulti e parolacce. Molti si aspettano una risposta a breve del leader dei rossoneri.

Il bomber dell’Inter si è anche rivolto ai tifosi: “Campioni! È stata una lunga strada per noi come squadra, ma alla fine ce l’abbiamo fatta! Grazie a tutti i tifosi dell’Inter di tutto il mondo! Godiamoci questo momento”, ha esultato l’ex Manchester United.

“Si può dire che questo è stato l’anno più bello della mia carriera – ha detto in un’intervista a Sky -. Anche lo scorso era stato buono, ma quest’anno abbiamo fatto delle grandi cose e spero che potremo continuare così. Sono davvero contento, voglio ringraziare tutti perché quest’anno è stato veramente bello per noi”.

“Sono molto contento per tutti gli interisti nel mondo, per la squadra, per il mister e il suo staff, per il presidente, per tutti. E’ stato un bell’anno per noi, sono veramente orgoglioso di giocare per l’Inter. Per me è il momento di festeggiare con la gente, sono uscito con un mio amico perchè la cosa più bella è vedere i tifosi e sono contento di averlo fatto. Per tanti di noi giocatori dell’Inter è il primo titolo e in questo momento si deve solo festeggiare”.

OMNISPORT | 03-05-2021 18:29