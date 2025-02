Inter, Rose Villain tifosa ma fino a un certo punto: la risposta sulla vittoria di Sanremo scatena i social

Rispondendo a una domanda provocatoria la cantante ha ammesso di esser pronta a vedere i nerazzurri in B pur di vincere il Festival

Nonostante sia tifosa dell’Inter, Rose Villain sarebbe disposta a vedere i nerazzurri in serie B pur di vincere il Festival di Sanremo: lo ammette la stessa cantante rispondendo a una domanda provocatoria in un video che ha rapidamente provocato una sollevazione degli interisti sui social.

Festival di Sanremo, l’esordio di Rose Villain

Fascino e abilità canora: Rose Villain è stata una delle assolute protagoniste della prima serata del Festival di Sanremo, incantando la platea dell’Ariston e il pubblico sintonizzato su Rai1 con un abito “total red” da urlo e il brano “Fuorilegge”, destinato di sicuro ad avere successo in radio, prima ancora che a piazzarsi in alto nella classifica del Festival. Tuttavia il giorno dopo la prima esibizione a Sanremo 2025 di Rose Villain si parla soprattutto per un’invasione di campo nel mondo del calcio.

Rose Villain rinnega l’Inter

Milanese e tifosa dell’Inter, Rose Villain ha scatenato le reazioni dei tifosi dell’Inter con una risposta ad una domanda provocatoria che è stata interpretata come un tradimento della sua fede calcistica.

Al giornalista che le chiedeva se fosse disposta a vedere l’Inter retrocedere in serie B pur di vincere il Festival di Sanremo, la cantante ha risposto in maniera piuttosto schietta. “Mi dispiace per l’Inter… Forza Inter, però… Ciaooooo!!”, la replica di Rose Villain, poi accusata sui social di aver rinnegato l’Inter per il successo.

Inter, i tifosi contro Rose Villain

Tanti i tifosi nerazzurri che hanno scaricato la cantante sui social network, ricordando come Rose Villain abbia inciso qualche mese fa la canzone celebrativa dello scudetto della seconda stella. “E chi se ne frega di Rose Villain, direbbe giustamente qualcuno. Se non fosse che lei (fortissima, bellissima e altri salamelecchi) ha cantato il pezzo della seconda stella. Insomma, una storia triste’”, il commento su X di Mattia.

“A questa hanno fatto fare pure la canzone per l’Inter, bravi eh”, aggiunge Duca. “Cancellate la canzone di questa immediatamente”, la richiesta di Antonio. “E lei sarebbe una tifosa? Se a questa le chiedi in che anno c’è stato il Triplete non ti sa rispondere”, commenta Simon. “Ridicola Rose, bastava dire l’Inter in serie B non ci va per dna, mica è la Juventus”, scrive Valerio.

Alcuni interisti difendono Rose Villain

Altri tifosi, invece, hanno invitato gli interisti a non prendere sul serio la battuta della cantante. “Le polemiche sulla battutina di Rose Villain (perché era fatta a mo di ‘Lo so che non succede l’una nell’altra’) mi sembrano esagerate. Oltretutto credo che lei per prima faccia capire di essere a malapena a conoscenza che l’Inter disputi un campionato di calcio”, la difesa di Pmp131.

“Ma poi sinceramente a chi importa se Rose Villain tifa o no Inter”, aggiunge Matte. “Non state veramente sboccando perché Rose Villain ha scelto Sanremo ad una potenziale retrocessione dell’Inter in serie B?”, si domanda Claudia. “Niente di grave se non per lei: sai quanti fischi alla prossima a San Siro?”, avverte Andrea.