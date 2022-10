16-10-2022 14:25

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Le troppe occasioni sprecate nel primo tempo e la giornata-no di Dzeko hanno tenuto un po’ in ansia i tifosi dell’Inter che speravano di fare un sol boccone della Salernitana ma i tre punti ottenuti e la prova soddisfascente dei nerazzurri, cambiati nello spirito, nell’atteggiamento e nell’autostima, scatenano l’entusiasmo dei fan per quella che sembra essere una vera svolta. Nel cassetto l’Inter impaurita e inconcludente di qualche settimana fa, da 4 gare è cambiato quasi tutto. E ora si sogna la rimonta.

Inter-Salernitana, quante critiche all’arbitro Sacchi

Nel mirino dei tifosi, dopo la partita, per una volta non ci va il tecnico: finiti (almeno per ora) i tempi dell’hashtag #Inzaghiout, a scatenare la rabbia dei fan nerazzurri è l’arbitro Sacchi che non estrare un doppio giallo per Daniliuc nel primo tempo, un provvedimento che probabilmente avrebbe reso la vita assai più facile all’Inter. Ai 75.452 spettatori presenti in un Meazza sempre più pieno si aggiungono i tantissimi sul web: ” L’arbitro più scarso che abbia mai visto“, oppure: “Arbitraggio non all’altezza, la Salernitana doveva rimanere in dieci” e anche: “Menomale non è stato un match difficile sennò questo è proprio incapace”

Inter-Salernitana, il web sceglie i tre migliori

A convincere i tifosi sono stati soprattutto in tre più Barella che ha chiuso il match, ovvero Lautaro, Calhanoglu e Onana, mentre non è piaciuto Dzeko: “Lautaro l’ha messa da venti metri con tre difensori addosso, senza esitare. Bomber”, oppure: “Fa gol, pressa, assist, è ovunque. In questo momento Lautaro fa tutto, se necessario anche tagliando e revisione della vostra auto”

C’è chi azzarda un paragone: “Calhanoglu sta disegnando geometrie che con Brozovic non avremmo avuto, va detto” e poi: “Ma questo Çalhanoğlu davanti alla difesa?! Parliamone. Davvero tanta tanta roba…” e ancora: “Calhanoglu cresciuto esponenzialmente… Che giocatore! Fa tutto lui nel 2-0”

Arrivano elogi anche per il portiere: “Non mi sembra vero di vedere nella nostra porta un portiere che si tuffa!..Non sono abituato, con Onana altra sicurezza” e poi: “Finalmente un portiere che si butta. ONANA TITOLARE!!!” e anche: “ONANA mi piace perché ogni suo atteggiamento é proiettato alla vittoria”

Inter-Salernitana, ora si aspetta il ritorno di Lukaku e Brozovic

C’è chi scrive: “Anche i suoi passaggi richiedono ai nostri giocatori un atteggiamento propositivo, sempre più avanti e meno scontati di quello che un portiere “normale” farebbe. Io sto con Onana” e poi: “Capite perché è così importante un portiere reattivo quando la difesa dorme?” e infine: “Ci tengo a sottolineare che a questa Inter mancano probabilmente i due PIÙ FORTI della propria rosa. Mancano Lukaku e Brozovic. Inzaghi ha una armata a disposizione”.