Inter-Sassuolo, moviola: Il rigore negato a Frattesi, graziato Brozovic

La prova dell'arbitro Marcenaro a San Siro analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Luca Marelli

14-05-2023 09:38

E’ stato un bel segnale da parte del designatore Rocchi affidare al giovane Marcenaro Inter-Sassuolo, gara di seconda fascia ma che pur sempre vedeva una big in campo. Il fischietto ligure, dopo un periodo difficile tra novembre e febbraio (si ricorderà in Juve-Salernitana, quando annullò un gol regolare a Milik allo scadere), ha trovato un buon ritmo nelle ultime gare ma come se l’è cavata nel 4-2 dei nerazzurri di ieri sera al Meazza?

Rivedi qui i gol e gli highlights di Inter-Sassuolo

Inter-Sassuolo, i precedenti con le due squadre

Per Marcenaro era il debutto in carriera con l’Inter: sin qui ha arbitrato dieci partite in questa stagione di Serie A, l’ultima delle quali il derby Napoli-Salernitana dello scorso 30 aprile terminato col punteggio di 1-1. L’arbitro ligure contava 3 precedenti con il Sassuolo che con lui aveva portato a casa una vittoria, una sconfitta e un pareggio.

Inter-Sassuolo, Marcenaro ha ammonito cinque giocatori

Asssitito da Luigi Rossi di Rovigo e Giuseppe Perrotti di Campobasso, con IV uomo Davide Massa di Imperia., Antonio Di Martino di Teramo al Var e Federico La Penna di Roma 1 come A-VAR, l’arbitro Marcenaro ha ammonito cinque giocatori, di cui due della squadra di Inzaghi: 30′ Defrel (S), 42′ Tressoldi (S), 66′ Henrique (S), 71′ de Vrij (I), 84′ Brozovic (I)

Inter-Sassuolo, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 3′ Handanovic esce su Frattesi che va giù in area: l’arbitro non assegna il rigore. All’ 11′ Berardi segna su assist di Laurienté, ma il francese era in fuorigioco, rilevato grazie ad un check del Var. Al 15′ Dimarco serve Correa che segna ma era in posizione irregolare rilevata dal guardalinee e confermata dal Var. All’ 82′ graziato Brozovic che entra a martello su Berardi, giallo che poteva anche trasformarsi in rosso perché il croato allontana il pallone per stizza.

Inter-Sassuolo, per Marelli non c’era rigore su Frattesi

A fare chiarezza sul contatto in area tra Handanovic e Frattesi, che ha innescato le proteste dei neroverdi per un presunto calcio di rigore, è Luca Marelli che a Dazn dice: «Il contatto tra Frattesi e Handanovic c’è effettivamente, ma il pallone era già fuori dalla linea di porta. Pertanto poteva essere punito solo a livello disciplinare, ma non con un eventuale rigore. Il pallone era già out quando si toccano»