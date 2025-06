Inter, Dimarco si scusa per la Champions: il mea culpa nel giorno dell’addio di Inzaghi è un clamoroso autogol

Le scuse social di Federico Dimarco dopo la pesante sconfitta in finale di Champions contro il PSG hanno letteralmente spaccato i tifosi dell'Inter. Tantissimi i commenti critici e le accuse

A pochi giorni dalla disfatta in finale di Champions League, Federico Dimarco rompe il silenzio e affida ai social le proprie scuse al popolo nerazzurro. Nel giorno dell’addio di Simone Inzaghi, il messaggio del laterale azzurro che contro il PSG scatena sentimenti opposti nei tifosi dell’Inter, che si spaccano letteralmente tra chi applaude e chi invita l’ex Verona a cambiare aria.

Inter, fine di un ciclo

Come inevitabile che fosse, dopo la debacle in finale di Champions League contro il PSG, in casa Inter non si respira l’aria dei giorni migliori. L’addio di Simone Inzaghi, che in queste ore ha accettato il corteggiamento milionario dell’Al-Hilal, era probabilmente già scritto anche in caso di vittoria, ma apre inevitabilmente un nuovo capitolo. Complicato, al momento, andare oltre a un mero toto-nomi per la panchina nerazzurra. Fabregas, De Zerbi, Palladino, senza escludere qualche clamoroso ritorno. Difficile sbilanciarsi per uno o per l’altro.

Le scuse su Instagram

Quello che è certo è che le scuse sembrano non essere sufficienti e, così, dopo la reazione sotto il post di addio del mister, i tifosi nerazzurri non hanno mancato di dire la propria commentando il messaggio di scuse che Dimarco ha affidato ai propri profili social ufficiali. Un messaggio che trasuda nerazzurro, ma che spacca il popolo interista. “Sono giorni che non riesco a pensare ad altro, cercando spiegazioni per quanto accaduto. È andato tutto storto, è facile parlare quando le cose vanno bene”.

“Voglio prendermi le mie responsabilità e voglio farlo dopo una sconfitta per dire a tutti i tifosi che mi dispiace”, prosegue Dimarco, che aggiunge: “Mi spiace per la sconfitta e per come è maturata, perché eravamo a un passo da un sogno e non siamo riusciti a realizzarlo. Volevamo rendervi felici e non ce l’abbiamo fatta. Ma non pensate che questa cosa non mi pesi”.

La sofferenza di Dimarco

“Sento dentro di me questa sofferenza. Provo le vostre identiche sensazioni: delusione, rabbia, frustrazione. Mi dispiace per tutti voi tifosi che avete sacrificato tempo e denaro per essere lì, ma anche per tutti quelli che non sono potuti venire e avrebbero voluto. Mi spiace perché sono uno di voi nel bene, ma ancora di più nel male. Non sono stato la migliore versione di me stesso, non voglio nascondermi né fare finta di niente. Ho fatto tanti sacrifici per arrivare a questo momento e sul più bello non sono riuscito ad essere il vostro solito Federico”.

“Mi spiace se non sono stato in grado di proteggere il vostro sogno. Da ora in avanti avrò questa cicatrice. Non andrà mai via ma mi ricorderà che amare incondizionatamente una squadra vuol dire anche questo. Gioire per le vittorie, soffrire immensamente per le sconfitte. Ma farlo tutti insieme ci aiuterà a superare questa terribile sensazione. E un giorno torneremo a gioire. Questa è la bellezza dell’essere interisti. Nel bene e nel male, ma insieme. Forza Inter, oggi più che mai! Federico”.

Tifosi nerazzurri scatenati

Come detto, il messaggio di Dimarco ha scatenato i tifosi nerazzurri che, ai tanti “Fede uno di noi!” e “Ci rialzeremo insieme! Sempre forza Inter!” hanno però affiancato pesanti critiche: “Dimarco chiacchiere morte queste, vattene”, si legge. E ancora: “Allora prenditi le tue responsabilità, vattene, non sei all’altezza, hai fatto i tuoi due anni fortunati ora finito tutto. Non si può fare fare dei gol così”.

I commenti negativi sono davvero tantissimi: “Vergogna, tu, la squadra, la società, quella sottospecie di allenatore! Siete dei miracolati!”, scrive un altro tifosi e ancora: “Sei il Primo indegno buono con le parole al microfono e sui social”, “Ancora con ste scuse su Instagram? Piantatela, finita la partita venivate sotto e chiedevate scusa. Silenzio”, “Hakimi ha portato più rispetto lui che tu ai tifosi dell’Inter. Fatti due domande. Ti reputi interista dalla nascita ma non chiedi manco scusa sotto la curva”.