Inter: se parte Skriniar c'è Chalobah

28-09-2022 09:21

Oltre a quanto succede sul rettangolo verde da gioco, i fari sono puntati sulla lunga telenovela legata alla cessione di Milan Skriniar. Il difensore interessa e molto al PSG, che già durante il calciomercato estivo aveva sondato il terreno più di una volta, senza però affondare il colpo decisivo.

Il club transalpino però, potrebbe piazzare la zampata giusta nella finestra invernale: in ogni modo, la questione in casa nerazzurra va risolta al più presto. Lo slovacco è in scadenza a giugno e se non arriva il rinnovo, a gennaio potrebbe partire per evitare la beffa di un addio a zero.

In caso di cessione di Skriniar, l’Inter avrebbe già messo nel mirino il suo sostituto, anch’egli cercato timidamente in estate. Si tratta di Chalobah del Chelsea che ha giocato poco in stagione e vorrebbe rimettersi in gioco. Milano è una destinazione gradita anche per via del buon rapporto stretto al Chelsea con Lukaku.