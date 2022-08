01-08-2022 21:32

L’Inter è alle prese con l’opera di sfoltimento della rosa, operazione che sta procedendo, seppure molto lentamente. I nerazzurri infatti sono riusciti a liberarsi di qualche esubero, come per esempio Matias Vecino, e puntano a racimolare qualcosa qua e la dalla vendita di alcuni giovani.

Altre operazioni invece sono state concluse o stanno per concludersi, come quelle legate ad Alexis Sanchez e ad Andrea Pinamonti.

Inter, per Sanchez finalmente la rescissione del contratto

Manca ancora l’ufficialità, ma la notizia lanciata da Sky Sport ne ha ormai i crismi: Alexis Sanchez e l’Inter si separano dopo tre stagioni non certo indimenticabili, coi nerazzurri che risparmiano dunque un anno di stipendio per il cileno.

Stando a quanto riporta L’Equipe, l’Inter ha acconsentito a versare 4 milioni e mezzo di buonuscita all’ex attaccante di Barcellona, Arsenal e Manchester United, a Milano dal 2019.

Secondo la stampa cilena, Sanchez avrebbe già un accordo biennale a tre milioni l’anno col Marsiglia.

Per Pinamonti l’Atalanta continua a spingere forte

I nerazzurri dell’Atalanta, riporta Gianluca Di Marzio, stanno continuando a trattare Andrea Pinamonti, in uscita dall‘Inter. La trattativa prosegue benissimo, nonostante i tentativi del Sassuolo, e Sky Sport riporta che l’operazione si potrebbe concludere già in settimana.

Rimane ancora distanza tra l’offerta degli orobici (15 milioni di euro) e la richiesta dell‘Inter (minimo 20 milioni), ma i discorsi vanno avanti, c’è la volontà giusta di tutte le parti in causa e dunque questa telenovela è destinata a concludersi.

Inter e Roma potrebbero concludere uno scambio

La notizia viene lanciata da Interlive.it, ed ha come protagonisti l’Inter e José Mourinho. I nerazzurri infatti cercano ancora un centrale difensivo, e potrebbero fare un pensiero per Misha Kumbulla, in uscita dalla Roma.

La trattativa potrebbe essere messa in moto dallo Special One, che cerca ancora un laterale sinistro dati i problemi della scorsa stagione. Spinazzola ci metterà un po’ per ritrovare la condizione, Vina non convince così come l’abbassamento di Zalewski. Dunque, il portoghese potrebbe tornare a chiedere Dimarco.

Possibile scambio dunque con Kumbulla, anche se non si conoscono le eventuali reazioni della Beneamata a questa proposta.