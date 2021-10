Inter, si muove qualcosa per il rinnovo di Brozovic: le ultime

Buone nuove in casa Inter.

Si avvicina sempre di più l’ipotesi di vedere, ancora a lungo, Marcelo Brozovic con la maglia nerazzurra. Stando alle ultime, riportate da “Gazzetta Dello Sport”, il calciatore potrebbe giocare a lungo con la maglia dell’Inter.

Sarebbe stato fissato un incontro tra le due parti organizzato tra mercoledì e giovedì. Non sarebbe l’incontro definitivo ma un meeting utile a limare alcuni dettagli. Sia dal lato della società che da quello del calciatore c’è la volontà di continuare il percorso insieme.

Brozovic, al momento, ha un contratto in scadenza a giugno motivo per cui i nerazzurri vogliono sbrigarsi a siglare un nuovo accordo prima di rischiare di perderlo a rischio zero.

L’Inter ha così convocato il padre Ivan che cura gli interessi del giocatore anche se poi verrà coinvolto anche l’agente. Brozovic vorrebbe un ingaggio superiore ai 5 milioni netti vicino ai 6.

Il club sarebbe invece pronto a offrire una cifra vicino ai quattro. C’è quindi un problema di cifre che andrà risolto e rivisito ma l’Inter è fiduciosa e disposta a trovare un punto di incontro.

Dalla sua Brozovic sa che all’Inter ormai ha guadagnato fiducia e un posto fisso: inoltre, la società vorrebbe riuscire a tenere una parte dei protagonisti dello scorso scudetto.

Allo stesso tempo non converrebbe alle casse del club rinunciare al croato per poi essere costretti a tornare sul mercato e avere quindi una incognita a livello di gioco e comunque un dispendio economico che la società non può di certo permettersi.

