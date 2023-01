Inter, si prepara il rinnovo di Dzeko

05-01-2023 12:52

Edin Dzeko continua ad essere l’uomo in più dell’Inter, anche ieri protagonista con una rete, contro il Napoli, che tiene vivo più che mai il discorso Scudetto. Il bosniaco andrà in scadenza a giungo, e la domanda è: l’Inter vorrà rinnovarlo?

Sicuramente a mercato chiuso le parti si incontreranno per parlare del futuro, l’unico problema rappresenta il budget a disposizione dei nerazzurri. Infatti, potrebbero non esserci soldi per prolungare il contratto di Dzeko alle stesse cifre, ma con un Lukaku a mezzo servizio (e in prestito) pare assurdo privarsi di un giocatore simile.

