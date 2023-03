Inter: Si va verso il recupero di Dimarco, Gosens e Bastoni

Buone notizie per Simone Inzaghi in vista della gara contro la Fiorentina: dovrebbero essere tutti e tre a disposizione

27-03-2023 17:44

Buone notizie dall’infermeria per l’Inter. Oggi si sono allenati in modo personalizzato, ma in campo Federico Dimarco, Robin Gosens e Alessandro Bastoni. Lo fa sapere Sky Sport. Simone Inzaghi può quindi guardare alla prossima sfida contro la Fiorentina con maggiore ottimismo: tutti e tre dovrebbero essere a disposizione per la partita contro la squadra viola. Non sarà così, invece, per Milan Skriniar: per il difensore la situazione da aggiornata di settimana in settimana. In quest’ultimo caso serve infatti maggiore cautela e c’è chi addirittura chi dice che la stagione di Skriniar sia già finita.