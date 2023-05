La stagione del difensore slovacco è finita

01-05-2023 22:10

Milan Skriniar non riuscirà a recuperare in tempo per il finale di stagione. Il difensore slovacco, operato a Bordeaux, rientrerà a Milano ma non potrà tornare in campo prima di un mese: teoricamente sarebbe disponibile solo per la possibile finale di Champions League del 10 luglio.

L’esperienza di Skriniar all’Inter è quindi ormai alla fine: il centrale da luglio si trasferirà al Paris Saint Germain a parametro zero, lasciando il Biscione dopo sei anni.