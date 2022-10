28-10-2022 10:32

Milan Skriniar è più vicino all’Inter. Non che il difensore slovacco si sia mai allontanato dai colori nerazzurri, ma il primo vertice riguardo il suo contratto porta ottimismo in casa Inter. Il rinnovo contrattuale non sembra più una chimera con i vertici di viale della Liberazione che sembrano aver messo a segno un colpo fondamentale.

Inter-Skriniar: il primo vertice per il rinnovo

Giornata molto intensa ieri in casa Inter con il primo incontro tra i dirigenti nerazzurri e i rappresentanti di Milan Skriniar che si sono seduti intorno a un tavolo per parlare di un rinnovo che sta a cuore ad entrambe le parti. Per il momento la firma non è ancora arrivata ma Marotta e Ausilio hanno lasciato il meeting dimostrando grande ottimismo, reale e non solo di facciata. Nel corso dell’incontro infatti si è registrata un’apertura al dialogo da entrambe le parti e la prossima settimana ci dovrebbe essere un nuovo meeting con la speranza che si arrivi il prima possibile ad un accordo.

Inter-Skriniar: i dettagli del nuovo accordo

Non si è parlato molto di numeri nell’incontro durato circa un’ora perché la situazione tra l’Inter e Milan Skriniar sembra piuttosto chiara. I dirigenti nerazzurri hanno chiarito da tempo la loro intenzione di trattenere il difensore e per farlo sono disposti a spingersi ai limiti massimi previsti dal tetto ingaggi: quindi una cifra che si avvicina ai 6,5 milioni di euro a stagione. Notizia nota e confermata anche alla controparte, l’entourage del giocatore sa che il club nerazzurro non si può avvicinare ai 9 milioni annui offerti nel corso dell’estate dal PSG. La palla ora è nel campo del giocatore che dovrà fare una scelta precisa. Il rinnovo contrattuale sarà di quelli veri, senza scadenza breve o l’inserimento di clausole rescissorie. Sarà Skriniar a decidere dunque se il suo futuro sarà nerazzurro o se vuole esplorare il “libero mercato”.

Inter-Skriniar: Zhang pronto a far ricredere i tifosi

Dopo la vittoria con il Viktoria Plzen e la qualificazione agli ottavi di Champions League, Steven Zhang ha confermato il suo impegno nell’Inter rivelando di non avere nessuna intenzione di cedere il club. Dichiarazioni che alcuni hanno letto come solo di facciata. Ma da Milano trapela anche che il presidente nerazzurro ha dato mandato a Marotta e Ausilio di mettere nero su bianco la firma di Milan Skriniar. Alle parole seguono dunque i fatti con il numero uno nerazzurro disposto ad un sacrificio importante per riuscire a trattenere uno dei pilastri della squadra di Simone Inzaghi.

I tifosi dell’Inter sembrano apprezzare le parole di Zhang con cui spesso sono stati molto severi: “Speriamo che almeno stavolta dica la verità”, commenta Massimo. E Paolo scrive: “Fino a quando le cose in Cina sono andare bene, ha sempre messo grande impegno nell’Inter. Ora le cose sono cambiate, ma speriamo che almeno ci possa regalare ancora Milan”.