Inter, sospiro di sollievo dei tifosi: solo problema muscolare per Skriniar

07-06-2022 19:15

Nel corso della sfida di ieri sera tra Slovacchia e il Kazakistan valevole per la Nations League, il difensore nerazzurro Milan Skriniar aveva messo tutti i tifosi dell’Inter in grossissima apprensione dopo essere uscito dal campo per infortunio.

Fortunatamente però, con gli esami effettuati oggi, sembra che non sia niente di così grave come inizialmente si pensava. Stando alle ultime notizie uscite, infatti, è stato confermato che si tratta solamente di un problema di tipo muscolare alla coscia. Scongiurato, quindi, un interessamento del ginocchio.