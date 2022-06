Inter in ansia, Skriniar esce dolorante dal match di Nations League

06-06-2022 22:23

Brutte notizie per Milan Skriniar e per l’Inter. Il giocatore, impegnato con la Nazionale Slovacca per il match di UEFA Nations League è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio.

Milan Skriniar, ansia in casa Inter

Mentre si pensa al mercato e rimbalzano vari nuovi c’è preoccupazione per l’infortunio di Milan Skriniar. Il difensore si è infatti fatto male durante il match di Nazionale giocato con la sua Nazionale nella UEFA Nations League. Skriniar ha lasciato il campo visibilmente preoccupato e una volta sedutosi in panchina si è messo le mani sul viso. Segnali che non lasciano ben sperare.

Skriniar si fa male: cosa è accaduto al giocatore nerazzurro

Nel corso del match di Nations League tra la Slovacchia e il Kazakistan Milan Skriniar si è fatto male. Nel corso del primo tempo, tentando di rubare palla a un avversario è intervenuto in spaccata. Il ginocchio però è stato protagonista di una torsione non naturale e anche la gamba sinistra ne avrebbe risentito. Il giocatore ha provato a rimanere in campo ma poi ha dovuto arrendersi e chiedere il cambio. Da capire l’entità del problema: si tratterebbe di una distrazione alta dei flessori sotto il gluteo.

Inter, la reazione di Skriniar spaventa

A spaventare è stata soprattutto la reazione del giocatore nerazzurro. Dopo aver provato a rimanere in campo, manifestando subito dolore e portandosi le mani sul viso, Skriniar è uscito e si è arreso al problema fisica. In panchina si è rimesso le mani sul capo non celando la disperazione e quasi piangendo: si è poi fatto consolare dai compagni di Nazionale.