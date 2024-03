Inter, accelerata su Gudmundsson: la strategia di Marotta per beffare Juventus e Tottenham

I nerazzurri avrebbero già avviato i contatti per portare a Milano il talentuoso attaccante islandese del Grifone. Si tenterà la strategia usata per Frattesi, ma Marotta potrebbe anche andare all-in

19-03-2024 22:26

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Dopo una Serie B giocata ad altissimi livelli, Albert Gudmundsson ha confermato tutte le sue qualità con una stagione d’esordio in A da incorniciare. Normale, dunque, che sull’islandese del Genoa spuntino gli interessi delle big, Juventus e Inter su tutte, con i nerazzurri che sarebbero pronti ad accelerare per completare un reparto offensivo da sogno per la prossima stagione.

L’Inter sfida la Juve per Gudmundsson

L’Inter è pronta a sfidare la Juventus per assicurarsi le prestazioni di Albert Gudmundsson. Dopo l’assalto fallito dalla Fiorentina a gennaio, i nerazzurri potrebbero battere la concorrenza per il talento islandese del Genoa e portarlo alla corte di Simone Inzaghi per disegnare un importantissimo quartetto d’assi in attacco in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe già mosso i primi passi informandosi con il Genoa per il 1997 nato a Reykjavík e con un bisnonno che 75 anni fa aveva giocato all’ombra della Madonnina, ma sulla sponda rossonera del Naviglio.

La richiesta del Genoa e la strategia di Marotta

Per il Grifone, intanto, il cartellino di Albert si aggira attorno a una valutazione minima di 30 milioni di euro. Richiesta che, in base alle prestazioni da qui alla fine del campionato potrebbe crescere ulteriormente, specie se – come pare – alla corsa, oltre a Inter e Juve, dovessero iscriversi anche superpotenze della Premier League come il Tottenham, attento alle “cose del Genoa” come dimostra l’acquisto di Dragusin a gennaio.

Per questo motivo, Marotta e Ausilio proveranno ad anticipare le cose, magari mettendo in agenda un nuovo incontro a breve, con entourage del giocatore e club ligure. Stando alla Rosea, l’idea della dirigenza nerazzurra sarebbe quella di proporre un’operazione molto simile a quella imbastita con il Sassuolo per Davide Frattesi: prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato per la stagione successiva.

Inter disposta a spendere

La sensazione, però, è che i dubbi su Gudmundsson siano azzerati e non è da escludere un investimento importante subito da parte dell’Inter che, viste le difficoltà incontrate con Alexis Sanchez e Marko Arnautovic in questa stagione, pare indirizzata a non commettere gli stessi errori.

Così, la strada sembra segnata e puntare sul solo Taremi non pare possibile. L’iraniano è perfetto da affiancare a Lautaro e Thuram, ma la ThuLa quest’anno è arrivata con le batterie a terra nel momento cruciale della stagione e, infatti, è stata tra i protagonisti negativi della disfatta di Madrid. Per questo, a oggi, Gudmundsson è in cima alla lista dei desideri dei nerazzurri, pronti a tentare una nuova scalata europea dopo la delusione di questa stagione.