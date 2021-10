Inter, sui social arriva la prima bocciatura: scoppia la polemica

26-10-2021 12:33

E’ arrivato con un ruolo difficile, quello di sostituire Achraf Hakimi, uno degli eroi dello scudetto dell’Inter. Ma dopo questa prima fase di campionato Denzel Dumfries non sembra aver pienamente soddisfatto le attese. Il calciatore arrivato nel corso del mercato estivo per prendere il posto del marocchino sulla fascia sinistra è stato accolto con grande entusiasmo a Milano, ma con il tempo sono arrivati anche i primi dubbi.

Dumfries: dall’entusiasmo alla bocciatura

L’arrivo di Dumfries dal PSV aveva fatto esultare i tifosi dell’Inter che vedevano nel 25enne un giocatore in grado di non far rimpiangere Hakimi. L’esterno ceduto nel corso dell’estate al PSG è stato però uno dei grandi protagonisti della cavalcata vincente della squadra di Antonio Conte nella scorsa stagione, e prenderne il posto non era un’impresa semplice. Le prime uscite del giocatore sono state molto convincente mentre nelle ultime settimane ha cominciato a fare più fatica.

In particolare Dumfries è finito nel mirino della critica dopo l’errore commesso domenica scorsa contro la Juventus, quando con un suo intervento scomposto in area di rigore ha propiziato il tiro dagli undici metri di Dybala che ha siglato la rete del pareggio per i bianconeri.

I social si dividono sui Dumfries

Negli ultimi giorni ci sono state molte voci di mercato per i nerazzurri ed alcune riguardanti anche la fascia destra. Ora a chiedere un po’ di calma è il giornalista e tifosi dell’Inter, Fabrizio Biasin, che sulla sua pagina Twitter scrive: “Siccome Dumfries ha fatto una mischiata (sì, l’ha fatta), da ieri spuntano alternative per la fascia destra dell’Inter come funghi prataioli. Qualunque nome. Per un giocatore che deve ancora capire il ruolo ma ha enorme potenziale. Vendicati Denzel”.

I tifosi nerazzurri però cominciano ad avere dei dubbi come scrive Luca: “Viene criticato perché è stato presentato come colui che non farà rimpiangere Hakimi, come la prima scelta assoluta, e di conseguenza le aspettative sono alte. Darmian che nessuno considera, sta facendo molto meglio”. Mentre c’è chi scrive: “Gli errori che fa non c’entrano con il ruolo. E il potenziale mi sembra limitato, ha una tecnica alquanto rivedibile”. Prova a giustificarlo invece Thomas: “Gli serve continuità. Non può essere giudicato dopo un mese in cui ha giocato tre partite da titolare. Domani va messo titolare, può avere spazi con l’Empoli. Deve riacquisire fiducia. E’ inutile giudicarlo se entra sempre al 70’ con la squadra morente”.

SPORTEVAI