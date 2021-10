Inter-Juventus: sui social arriva una richiesta folle dai tifosi

26-10-2021 11:11

Il pubblico è tornato allo stadio ma ora manca lo spettacolo. La gara tra Inter e Juventus di domenica scorsa era attesa da tutti con grande aspettativa. Ci si aspettava una gara emozionante nel derby d’Italia ma così non è stato, tanto che si parla ancora del calcio di rigore concesso ai bianconeri nei minuti finali.

Inter-Juventus: il rimborso dei biglietti

La gara non ha offerto il gioco e le emozioni che i tifosi si aspettavano e sicuramente non è valsa un biglietto molto elevato. Per l’occasione infatti l’Inter ha deciso di vendere i tagliandi per il match a un prezzo molto più alto rispetto ad altre gare interne, una scelta che si giustifica con l’importanza della partita ma che non fa il paio con quanto ammirato nel corso dei 90 minuti di gioco.

Per questo motivo il giornalista Maurizio Pistocchi lancia una richiesta abbastanza folle, quella del rimborso del prezzo del biglietto: “Al di là delle discussioni arbitrali sia la Juventus, inguardabile nel primo tempo, che l’Inter, troppo passiva nel secondo, hanno proposto una idea di calcio con pochi contenuti e un gioco lento, poco propositivo. Uno spettacolo per il quale sarebbe giusto il rimborso del biglietto”.

Social in fermento: serie A in difficoltà

Sui social la proposta del giornalista riscuote un seguito immediato ma c’è chi fa notare che è la serie A ad avere poco da offrire: “Sono due squadre che si sono ridimensionate dal punto di vista tecnico perdendo un attaccante come Ronaldo da una parte, e l’Inter con le cessioni di Hakimi e Lukaku. Ormai la serie A è questa, anche la gara tra Roma e Napoli è stata brutta”.

Anche Rosario si schiera dalla parte del giornalista: “Concordo, ero allo stadio. E’ stata la partita più brutta che abbia visto fino ad ora ma l’Inter fino ad oggi le ha giocate tutte bene, ci può stare una partita sottotono. La Juve di Allegri fa piangere dal punto di vista del gioco”. Anche Simone la pensa allo stesso modo: “Una partita che dovrebbe essere di vertice, uno snodo fondamentale nella stagione della Juve, tutti mosci, zero grinta e zero combattività. Una volta per Inter-Juve avevo lo stimo chiuso dal giorno prima; oggi sbadiglio e gioco col telefono”.

