La corsa allo scudetto è già conclusa? A due giornate dalla fine il Milan si avvicina a larghi passi verso la vittoria del campionato, un successo che arriva dopo un lungo digiuno e forse anche un po’ a sorpresa visto che i rossoneri nelle ultime stagioni hanno deciso per una politica in grado di valorizzare i giovani e tagliare in modo importante le spese.

Milan, vantaggio nella corsa scudetto

Tanti tifosi dell’Inter speravano che il cammino della squadra di Pioli si potesse interrompere nella fatal Verona. Non è andata in questo modo perché nonostante un inizio difficile il Milan ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per riuscire a superare un ostacolo ostico come l’undici di Tudor e di lanciarsi a vele spiegate verso lo scudetto. Per centrarlo però serviranno 4 punti nelle ultime due giornate se l’Inter dovesse sempre vincere.

Inter: i tifosi all’anno bandiera bianca

Sui social i tifosi dell’Inter sembrano aver già alzato bandiera bianca. Le possibilità di conquistare il secondo scudetto consecutivo si sono notevolmente abbassate dopo la vittoria del Milan a Verona, e ora la delusione dei tifosi comincia ad essere palpabile. I social diventando quindi la piazza virtuale per provare a capire cosa non ha funzionato in una stagione che era cominciata con gli addii importanti di Conte, Lukaku e Hakimi.

Inter: Radu torna nel mirino dei social

Per molti la gara che è costata all’Inter lo scudetto è il recupero contro il Bologna. In tanti erano convinti che si trattasse di un impegno decisamente più facile da affrontare rispetto a quanto si è rivelato e a decidere è stato anche il grave errore del portiere Ionut Radu, che chiamato a sostituire Handanovic, ha spalancato la porta agli avversari. Ed ora il rumeno torna nel mirino dei tifosi che di perdonarlo non ne vogliono sapere. “Radu ci ha fatto perdere uno scudetto ma voi volete baci e abbracci a bordocampo dopo una papera come quella di Bologna. Deve fare la fine di chi so io, altro che provare a comprendere sto coso di 25 anni che se la butta in porta”.

I tifosi nerazzurri sembrano accusare il rumeno per l’eventuale mancato scudetto: “Radu andrebbe cacciato dalla Pinetina, non consolato, 1 milione e mezzo di stipendio per fare un errore da tredicenne in parrocchia. Vergogna”, scrive Angelo. Anche per Marco il portiere deve andare via: “Karius ha fatto perdere una finale di Champions al Liverpool, fu epurato il giorno dopo. Ma noi abbiamo una società molto debole”. E ancora: “Era tutto già finito a Bologna, ieri sera è arrivato il sigillo con la ceralacca. Colpa di Radu, sparisci”. C’è qualcuno che prova a presentare anche una teoria diversa: “Dire di aver perso lo scudetto per colpa di Radu è come dare la colpa al singolo automobilista dell’inquinamento”.

