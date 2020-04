Inter: sul futuro di Icardi e Lautaro interviene Zanetti

Il futuro di Mauro Icardi e quello di Lautaro Martinez sono un'incognita per l'Inter: il primo sembra non aver convinto del tutto il Paris Saint Germain, che potrebbe quindi non riscattarlo, mentre sul secondo è forte il pressing del Barcellona. Sui due giocatori è intervenuto Javier Zanetti: "Non abbiamo parlato della sua situazione Icardi, lo faremo quando tutto tornerà alla normalità e vedremo cosa succederà".

Nei giorni scorsi Leonardo avrebbe contattato telefonicamente la moglie-agente del giocatore, Wanda Nara, per sondare le intenzioni della coppia. La show-girl non ha ancora dato il suo assenso, ma ha chiesto i dettagli e informazioni sullo spazio che potrà avere il marito rimanendo a Parigi. La Juventus, che ha una bozza di accordo con Wanda, è alla finestra come testimoniano le voci sul futuro lontano da Torino di Gonzalo Higuain.

"Sono molto felice di quello che sta facendo Lautaro con noi – ha continuato il vicepresidente nerazzurro a ESPN -, è migliorato tanto anche grazie al lavoro di Conte. Ha soltanto 22 anni e un gran futuro davanti ed è normale che piaccia alle grandi squadre, però io sono convinto che ha ancora molti anni di Inter davanti, lo vedo felice con noi".

Focus poi su Antonio Conte: "Anche i risultati dicono che il lavoro che sta facendo il nostro allenatore è ottimo, tanti giocatori sono migliorati con lui e ha a disposizione una rosa costruita da calciatori promettenti e gente d'esperienza, c'è ancora tanta strada da fare, ma stiamo seguendo quella giusta e abbiamo un bel futuro davanti".

Chiosa su Josè Mourinho, tecnico dello storico Triplete dell'Inter: "E' un grande allenatore, soprattutto in quella stagione riuscì a trasmetterci tutta la sua passione, il suo carattere e la sua personalità, ci ha convinto che potevamo vincere e ha portato l'Inter a grandi successi".



SPORTAL.IT | 11-04-2020 15:27