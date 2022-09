13-09-2022 12:05

Le prime giornate di campionato e l’esordio negativo in Champions League contro il Bayern Monaco hanno evidenziato un problema strutturale nell’organico dell’Inter, quello relativo alla fascia sinistra.

L’Inter e il problema della fascia sinistra

Robin Gosens, che con la partenza di Ivan Perisic avrebbe dovuto diventare il titolare della corsia mancina, non ha ancora recuperato la forma migliore dopo il lungo infortunio della scorsa stagione, mentre Federico Dimarco e Matteo Darmian hanno avuto prestazioni altalenanti quando utilizzati come quinti a sinistra della linea di centrocampo.

Per gennaio, dunque, l’Inter vorrebbe intervenire sul mercato, ma – in attesa di eventuali novità riguardanti la proprietà – la dirigenza sa di non avere grandi risorse da investire. Marotta deve insomma muoversi in anticipo e su nomi non di prima fascia per assicurare a Inzaghi un esterno di valore da inserire nelle rotazioni.

All’Inter piace l’esterno che ha fatto impazzire la Juve

Tra i nomi valutati dall’Inter si sarebbe inserito anche Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana tra le rivelazioni di questa prima parte di serie A: domenica sera all’Allianz Stadium il 27enne terzino napoletano è stato il migliore contro la Juventus, incapace di arrestare le sue avanzate sulla fascia sinistra.

I tifosi dell’Inter dicono sì a Mazzocchi

Il suo nome sembra piacere ai tifosi dell’Inter, anche se non tutti sono convinti che sia già pronto per il salto in un top club italiano. “Magari Mazzocchi… ma non ci credo che lo prenderanno. È un giocatore italiano e non ha 35 anni, quindi…”, punge Piero, criticando la politica di acquisti dell’Inter degli ultimi anni. “Bel giocatore questo, ci farebbe comodo”, approva Michele.

“Giusto ieri sera dicevo che ci faceva comodo!”, gli fa eco Matteo. “Al posto di Darmian andrebbe bene, può giocare sia a destra che a sinistra”, aggiunge Raffaele. “Si era già visto l’anno scorso col Venezia che era forte, noi arriviamo sempre tardi”, scrive Pierandrea, muovendo un’altra critica all’Inter.

Pascal, invece, non crede in Mazzocchi: “27 anni, 28 in estate, gioca nella Salernitana: questi sarebbero gli obiettivi dell’Inter? Posate il vino”. Infine Alberto crede che il club nerazzurro avrebbe difficoltà anche a comprare Mazzocchi: “Spiegatemi per quale motivo la Salernitana si dovrebbe privare di un giocatore funzionale al suo gioco a gennaio… servirà una cifra spropositata rispetto al suo valore per prenderlo”.