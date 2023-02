L'Inter sta valutando di non rinnovare il prestito di Lukaku per puntare su Marcus Thuram

20-02-2023 23:45

L’Inter deve fare i conti con l’autofinanziamento “obbligato” dal presidente Zhang. Anche nella prossima sessione estiva di calciomercato, Marotta ed Ausilio dovranno predisporre un programma sostenibile volto all’acquisizione di nuovi profili, in particolare dovranno valutare la sostenibilità dell’operazione Lukaku ed eventualmente virare su altri profili.+

Inter: Lukaku in partenza? Occhio a Thuram

Marotta ed Ausilio stanno cercando un profilo adatto da affiancare a Lautaro Martinez. Correa non offre garanzie ed è difficile da vendere. Dzeko sta andando in scadenza di contratto, ma è in trattativa per il prolungamento annuale. Lukaku, invece, potrebbe non essere confermato a causa del suo stipendio assai elevato e con le prestazioni fornite molto deludenti. Al netto degli infortuni, le sole due marcature realizzate in questa stagione sono davvero poche per il calciatore più pagato della Serie A con 8,5 milioni netti annui. Sommando all’ingaggio la cifra versata al Chelsea per il prestito oneroso, l’investimento tocca i 19 milioni di euro.

Inter: Lukaku via, arriva Thuram (Bayern permettendo)

L’idea dei nerazzurri sarebbe quella di dire addio definitivamente a Lukaku per rimpiazzarlo con Marcus Thuram. L’attaccante classe 1997 non rinnoverà con il Borussia Monchengladbach e a giugno si svincolerà a parametro zero. Nonostante la concorrenza del Bayern, i dirigenti nerazzurri stanno tentando di convincere il figlio d’arte di trasferirsi alla Pinetina, con l’obiettivo che pare quasi essere centrato.

Inter: Lukaku bis brutta copia del Lukaku trascinatore dello Scudetto

Come è noto, Lukaku ha lasciato la squadra nerazzurra nel 2021 a seguito di una ricca offerta da parte del Chelsea di Tuchel, tuttavia non è riuscito per nulla ad inserirsi nei meccanismi di gioco dei Blues. Nella prima esperienza in nerazzurro tra il 2019 e il 2021, Lukaku ha siglato 47 reti in 72 presenze complessive: il suo ritorno, però, è stato molto deludente, con soli due gol in 11 presenze.