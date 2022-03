Inter, tifosi durissimi con Inzaghi: Uscire così non ha alcun senso

08-03-2022 23:20

Una buona Inter sbanca Anfield grazie a una prodezza di Lautaro Martinez, ma deve a dire addio alla Champions League. C’è da dire che il Liverpool e la fortuna ci mettono del loro per tenere in gara fino all’ultimo i nerazzurri, con tre pali che graziano Handanovic. Ad aiutare i Reds è però l’espulsione di Sanchez che, in appena 2′, cancella l’entusiasmo generato dalla vantaggio messo a segno dal del Toro. A far arrabbiare i tifosi sono però le scelte di Inzaghi.

I complimenti dei tifosi all’Inter

Sui social, i tifosi nerazzurri apprezzano l’impegno della squadra e applaudono quella che resta, comunque, l’impresa di aver battuto il Liverpool ad Anfield. C’è chi scrive: “Aver vinto a Liverpool ti fa capire quanto l’Inter pure con lo schifo in campo se c’è con la testa, può fare il suo dovere. Peccato! Che ci serva da stimolo per portarci a casa lo sc..”, o ancora: “Impresa titanica che non vale il passaggio del turno, non fa niente, grazie ragazzi“, “Va benissimo così…si è fatta una gran bella figura contro uno squadrone.. ripeto..va benissimo.. giocando così e con questa concentrazione in campionato di punti ne perdi ben pochi..”

Inter, tifosi si scagliano contro Inzaghi

Quello che, però, non va giù ai tifosi nerazzurri sono le scelte di Simone Inzaghi in tema di cambi, con gli ingressi di Gagliardini, Vecino, Correa, D’Ambrosio e Darmian e, soprattutto, l’intero match in panchina di Dzeko e Gosens. Qualcuno scrive: “Ma perché togliere Lautaro?!? Tanto a costo di prendere il pari…usale ste due punte“. Un altro tifosi ironizza: “I cambi di un allenatore che vuole vincere!” e un altro non nasconde la propria rabbia: “Inzaghi che invece di tenere due punte mette Gagliardini Questo se ne deve tornare alla Lazie“, e anche: “Vi prego… cambiate allenatore“.

I commenti contro Inzaghi sono veramente molti. Un altro tweet recita: “Se metti Vecino e non Dzeko vuol dire che non ci credi. Questo è il limite di Inzaghi…”, o anche: “Cambi senza senso. Mistero Inzaghi. Vecino e non Dzeko o Gosens. Mah”, “A questo serve un corso accelerato sui cambi. Non ne azzecca uno, nemmeno per sbaglio”, “Comunque i cambi sono inspiegabili ma vabbè”, “Ma che cambi sono????”, “Avevi Gosens, avevi Dzeko, dovevi fare un goal. Uno. Hai fatto entrare Vecino e Gagliardini. Fa già piangere così“, “Inzaghi non ha azzeccato nulla a livello di cambi, bravissimo a dare gioco alla squadra, pessimo nella gestione delle partite”, “Tra Gosens e Dzeko Ha scelto VECINO”.

