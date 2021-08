Inter, tifosi rassegnati: "Sappiamo come finirà ma niente paura"

Di solito succedeva in campo, quando l’Inter giocava e non c’era che l’imbarazzo della scelta: o segnava Lautaro o segnava Lukaku. Stavolta la staffetta si è spostata sul mercato: un giorno sembra che debba andar via l’argentino e l’altro sembra che tocchi a Big Rom essere sacrificato sull’altare dei debiti societari. I tifosi questo lo hanno capito e – eccezion fatta per una frangia di irriducibili – sembrano rassegnati a dover dire addio a un altro big dopo Hakimi.

Per Lukaku il Chelsea fa sul serio: offerta super all’Inter

L’ultima notizia di radiomercato parla di un Chelsea pronto a tutto per portare a Londra Lukaku. E’ sceso in campo il figlio di Abramovich che non si è scoraggiato dopo i primi no. L’Inter ha già rifiutato prima 100 milioni poi la stessa cifra più il cartellino di Alonso ma cosa farà se -come sembra – i Blues arriveranno a 130 milioni e passa per il belga?

I tifosi temono l’addio di Lukaku ma si fidano di Marotta

Fioccano le reazioni sui social: “io mi fido di Marotta. Se il belga va arriva un altro tipo Jovic, uno che prima del Real faceva caterbe di gol. Meno forte forse ma a Manchester Lukaku era trattato male e sbeffeggiato ricordatevelo prima di strapparti i capelli per il successore.130 mln di euro per un calciatore di 28 anni sono un’offerta CLA-MO-RO-SA” o anche: “Qualunque giocatore esso sia. Con quel denaro puoi pensare davvero a sistemare l’intera rosa”.

Il web è un fiume in piena: “Con la voragine di bilancio che ha l’Inter se il Chelsea paga 150 milioni significa anzitutto pagare il residuo dovuto allo United e in parte ridurre il debito. A livello sportivo è un disastro ma se la proprietà non vuole o non può ricapitalizzare Marotta ha poche scelte” o anche: “mettendo da parte il cuore penso che BigRom ha 29 anni e sarebbe davvero impossibile rifiutare un possibile rilancio (120/130???)”

La rassegnazione prevale: “Una cosa è certa fin dall’inizio: Conte é andato via perché la società glielo ha detto chiaramente: SMANTELLIAMO” e ancora: “Lukaku è insostituibile ma ai cinesi serve il grano per farci sopravvivere”. Pochi gli ottimisti: “130mil ..si sono tanti..puoi comprare giocatori, ma non sostituiscono Uomo , il Leader.. perché Lukaku è questo. E’ in questo momento l’Inter a più bisogno di Uomini Leader di soldi. Ci sono qualità che non ai comprano con i soldi”.

SPORTEVAI | 03-08-2021 09:37