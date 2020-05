Inter, tifosi scatenati giudicano un anno di Conte

“Un anno Con…te“. Proprio 365 giorni fa l’Inter annunciava ufficialmente il matrimonio con Antonio Conte che prendeva la panchina dei nerazzurri. A 12 mesi di distanza da quel “sì” c’è chi ha provato a fare un primissimo bilancio del tecnico salentino come allenatore interista, anche se prematuro visto il protrarsi della stagione. I tifosi sui social hanno detto la loro, tifoseria spaccata in attesa di conferme e smentite dal finale di stagione che verrà.

Inter, un anno di Conte: i risultati

L’anniversario, il primo, dell’allenatore salentino sulla panchina dell’Inter impone quasi un bilancio. Ovviamente difficile pensando al fatto che, eliminazione dalla Champions a parte, non ci sono altri risultati da mettere a bilancio. Qualche valutazione però si può fare. L’Inter è ancora in corsa per il campionato seppur a distanza dal duo capolista Juve e Lazio ma con la possibilità di avvicinarsi nel recupero con la Samp.

Nerazzurri ancora in corsa per la Coppa Italia, seppur costretti, pronti-via, dopo la lunga sosta a dover rimontare lo 0-1 casalingo col Napoli. E in corsa pure per l’Europa League. Pesa, sicuramente, sui primi 12 mesi di gestione Conte, l’eliminazione dalla Champions. A parziale giustifica il girone di ferro in cui l’Inter era stata inserita ma la gestione di alcune partite, specie quella di Dortmund (da 0-2 del primo tempo a 3-2 alla fine) e il ko interno col Barcellona pieno di seconde linee, all’ultima giornata, bruciano e non poco il popolo nerazzurro.

Insomma per chi si aspettava un’Inter da subito vincente, rullo compressore ovunque e con chiunque, forse è stato un po’ deluso ma non si può dire che Conte non ci stia lavorando sopra proprio come fece nella sua prima Juve scudettata. Sarà ancora così? I tifosi se lo chiedono.

Un anno di Conte all’Inter: la gestione degli uomini

Pugno duro, come suo solito. Dentro o fuori, senza mezze misure. Conte lo è stato e lo è ancora. Ha “fatto fuori” d’accordo con Marotta ben tre senatori o comunque elementi di peso, forse giudicati “pericolosi” per gli equilibri di spogliatoio: Ivan Perisic, Radja Nainggolan e soprattutto l’ex capitano Mauro Icardi. Non ha mai risparmiato critiche sugli uomini a disposizione facendo paragoni con la panchina della Juve, dopo la sconfitta a San Siro, e non celando le difficoltà a inserire Eriksen nel suo scacchiere.

Ma Antonio Conte ha valorizzato al meglio la potenza da fuoco di Lukaku, sgrezzato il talento di Lautaro diventato uomo mercato, fatto maturare prima Sensi e poi Barella.

Conte, 12 mesi visti dai tifosi

Uno dei giornalisti “tifosi” dell’Inter, Fabrizio Biasin, molto popolare sui social, ha detto la sua già un paio di giorni fa: “A chi vi dice “beh, poteva fare di più…” rispondete “almeno aspettate che fallisca!”. Un anno di #Conte all’Inter: una scelta da rifare mille volte”.

In molti sono concordi con un giudizio positivo: “Se gli date tempo e lui ha pazienza farà bene… gli sono mancati i ricambi e giocatori funzionali al suo gioco, Eriksen non lo è”; “L’uomo giusto al posto giusto nel momento giusto, farà bene”.

Ma c’è chi, ad oggi, sottolinea un mezzo fallimento: “Per ora ha fatto gli stessi risultati di Spaletti”; “Grande stima per Conte ma Fabrizio carta canta, siamo messi come l’anno scorso, fuori dalla champions a rischio coppa italia e terzi in classifica, con una squadra che ha subito pericolose e inquietanti sbandate…”; “Non credo che sia stato preso e sia pagato così tanto per arrivare terzo. Come non credo, la sua storia lo dice, che sia un allenatore da progetto lungo. Quindi ha fallito!”.

Conte, i voti dei tifosi. Qualcuno prova a fare le pagelle di questo anno di Conte: “Terzo in campionato, eliminato come Spalletti in Champions, sconfitto in casa nell’andata di Coppa Italia. Ad oggi 5 in pagella”; “Al momento voto 5,5. Vediamo come finisce”.

SPORTEVAI | 31-05-2020 11:52