Inter, tra Conte e Lautaro "botte per finta": pace alla Pinetina

Non basta vincere uno scudetto dopo 11 anni di attesa e interrompere l’egemonia dell’eterna rivale Juventus dopo nove per avere necessariamente un clima sereno nello spogliatoio. Lo ha dimostrato l’Inter, che in queste ore ha fatto più discutere per il diverbio tra Antonio Conte e Lautaro Martinez che per l’ennesima vittoria raccolta contro la Roma. Nel frattempo, però, il malinteso sembra definitivamente chiarito. E i nerazzurri lo hanno voluto dimostrare con un pizzico di ironia (e autoironia).

Lo dimostra il filmato prodotto dal club neo campione d’Italia e poi circolato sui social, che non solo certifica la ritrovata armonia tra tecnico e attaccante, ma dimostra anche che all’interno dell’ambiente Inter è tornato ad albergare il buonumore. Tanto da indurre sia Conte che Lautaro Martinez a prestarsi a un siparietto comico a proposito del loro aspro scambio di battute a San Siro.

Al termine dell’allenamento (e di una grigliata di squadra), i due si sono infatti mostrati all’interno di un ring improvvisato e si sono sfidati in un finto incontro di boxe. Il tutto sotto lo sguardo di Romelu Lukaku, ring announcer per un giorno, e impegnato a presentare i due “rivali” al resto della squadra. E i presenti, inevitabilmente, non sono riusciti a trattenere le risate.

Il tutto sembra aver divertito molto lo stesso Conte, che ha deciso di rilanciare il video anche sul suo profilo Instagram personale con tanto di commento: “Direttamente dal Madison Square Garden…”. A riprova del fatto che tutto è stato ampiamente risolto.

Il problema era nato quando Conte aveva sostituito Lautaro Martinez contro la Roma. L’attaccante, in campo dal 35′ al posto dell’infortunato Sanchez, era stato richiamato in panchina al 77′ reagendo male. E dopo il calcio a una bottiglietta si era beccato il rimprovero del mister.

“Porta rispetto, con chi ce l’hai tu? Mai più queste reazioni, al diavolo ci mandi qualcun altro, fenomeno!”, gli aveva detto Conte. In realtà ‘Sky Sport’ ha spiegato che il chiarimento era già arrivato pochi minuti dopo, negli spogliatoi. Il siparietto della Pinetina non fa che dimostrarlo.

