Inter, scudetto a un passo ma i tifosi hanno una paura

L’Inter punta dritto verso lo scudetto. La squadra di Antonio Conte è a un passo dal conquistare un titolo che ha un’importanza fondamentale soprattutto perché mette un punto al dominio della Juventus negli ultimi 10 anni e riporta l’Inter al trionfo in una competizione da tantissimo tempo. Ma se la squadra è stata bravissima a centrare l’obiettivo che si era proposta non si può dire lo stesso per la società.

La situazione finanziaria in casa Inter è ancora molto delicata con la società alle prese con dei problemi economici che vanno risolti nel corso dei prossimi mesi per evitare il peggioramento della situazione. Alla Gazzetta dello Sport è l’economista Sottoriva a mostrare un certo ottimismo per la situazione in casa Inter sostenendo che Zhang avrebbe trovato la soluzione giusta per dare ossigeno alle casse dell’Inter e il peggio sembra ormai essere alle spalle. Il finanziamento di Bain, concesso direttamente alla controllante, non farà salire ulteriormente il debito dei nerazzurri.

I social non ci stanno

Una questione prettamente tecnica che però non convince gli appassionati di calcio e di Inter. La questione finanziaria è molto delicata e la soluzione trovata da Zhang sembra solo rinviare il problema e di certo non risolverlo in maniera definitiva. Molti tifosi non accettano questa linea di pensiero e in un momento in cui la sostenibilità economica dei costi del calcio è diventato un tema centrale, la polemica monta immediatamente.

Sono tanti i tifosi che si scagliano contro la Gazzetta dello Sport: “La linea della Gazza è passata dai bilanci di super potenza di Suning al silenzio omertoso sugli stipendi, all’eravamo messi male ma ora è tutto a posto ed abbiamo risolto”. Anche Beppe è molto critico nei confronti del quotidiano sportivo: “Certo che veramente questi articoli sono scritti da tifosi in curva. Fare altro debito per avere liquidità non è un bel progetto, in quanto il debito resta tale e quale”.

Fair play e polemiche

La situazione economica dell’Inter riporta a galla i discorsi relativi al Fair Play finanziario che nel corso degli ultimi giorni è tornato di grande attualità dopo il caso Super Lega. E gli strumenti messi in campo dalla Uefa fino a questo momento non sembrano funzionare: “La “taglio del FFP” poibasta un prestito alla controllante per essere a posto – scrive Blend – E’ solo un ulteriore strumento nelle mani di chi ha il poter per creare intrallazzi”. Mentre altri provano a spiegare la situazione: “Non sembra proprio così roseo il futuro dell’Inter che non ha più credito, debiti arretrati e crisi di liquidità. Il prestito aumenterà l’esposizione di Suning cui dovrà far fronte”.

SPORTEVAI | 29-04-2021 09:00