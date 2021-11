Inter, viene dal Brasile il sostituto di Ivan Perisic

30-11-2021 12:01

A poco più di un mese dall’apertura ufficiale della sessione invernale, l’Inter continua a essere molto attiva sul mercato valutando e guardando con attenzione anche quelli che potrebbero essere i possibili rinforzi di giugno.

Il club nerazzurro, rilanciatosi prepotentemente in campionato dopo i due successi consecutivi ottenuti contro Napoli e Venezia, non vuole lasciare nulla al caso e, soprattutto, vuole agire in maniera preventiva andando a coprirsi in quei settori dove, a inizio estate, per un motivo o per l’altro potrebbe perdere qualche elemento importante.

Inter, il rinnovo di Perisic nodo chiave

È il caso questo di Ivan Perisic. Il croato infatti, fondamentale in questo scampolo di stagione per Simone Inzaghi, è in scadenza a giugno e il suo rinnovo non è affatto scontato.

L’Inter nelle ultime settimane, attraverso i suoi dirigenti, si è messa all’opera per trattenere almeno per un’altra stagione il classe 1989 ma le volontà di Perisic e il mercato di cui gode potrebbero portare ad un sofferto addio tra sette mesi.

Abner, fisico e potenza sulla fascia

Consapevole che questo scenario potrebbe seriamente concretizzarsi, per cautelarsi l’Inter ha già iniziato a guardarsi in giro e sondare il terreno per un sostituto qualificato.

Il nome nuovo in questo senso è quello di Abner Vinicius da Silva Santos in arte Abner, esterno brasiliano classe 2000 in forza all’Athletico Paranaense.

Dotato di grande elevazione e in grado di coprire tutta la fascia, il nativo di Presidente Prudente quest’anno si è messo in evidenza realizzando 3 gol e 3 assist e palesando anche un’ottima propensione difensiva, elementi questi che hanno l’hanno spinto sui radar dei grandi club europei.

Inter, la valutazione di Abner

L’Inter, come già accaduto per altri sudamericani in passato, vorrebbe quindi bruciare la concorrenza. In quest’ottica, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Dario Baccin (il vice di Ausilio) è già volato alla volta del Brasile per visionare il giocatore nella giornata di venerdì.

In caso di feedback positivo, i nerazzurri si siederanno al tavolo della trattative con l’Athletico Paranaense che valuta il proprio gioiello attorno ai 10 milioni di euro, una cifra che a breve potrebbe anche aumentare qualora il c.t. carioca Tite dovesse convocarlo in nazionale.

In Viale della Liberazione dunque, sebbene il rinnovo di Perisic possa andare per le lunghe, non potranno attendere più di tanto se vorranno acquisire a cifre contenute Abner, un esterno che, facendo entrambe le fasi, potrebbe indubbiamente fare al caso di Simone Inzaghi per la prossima importante stagione.

