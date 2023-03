Inter, Vieri nella Hall of Fame

L'attaccante nerazzurro ha realizzato ben 123 reti in 190 presenze col club.

02-03-2023 22:47

Bobo Vieri entra a far parte della Hall of Fame dell’Inter. Inevitabile dopo i tanti gol che l’attaccante nerazzurro ha messo a segno col club: in sei stagioni ha disputato 190 partite, segnando la bellezza di 123 reti.

Vieri è Il nono marcatore di sempre della storia dell’Inter, con una media di 0,65 gol a partita: 103 gol in Serie A, 8 in Coppa Italia, 6 in Champions League, 5 in Coppa Uefa. Nella miglior stagione ha segnato 27 gol in 37 presenze, conquistando il titolo di capocannoniere in Serie A.