Inter-Jordi Alba: bomba o bufala? Tifosi e giornalisti scatenati

Inter scatenata sul mercato in queste ore. Dopo il colpo Cahlanoglu, soffiato al Milan a parametro zero, le attenzioni di Marotta e del suo staff si stanno spostando verso un altro ruolo fondamentale, quello di esterno di sinistra.

Perisic, nonostante le buone prestazioni (e i gol) con la Croazia agli Europei, pare proprio non rientrare neanche nei piani del nuovo allenatore Inzaghi. L’obiettivo della dirigenza nerazzurra sarebbe quello di inserirlo come contropartita in una trattativa, e il nome nuovo arriva dalla Spagna.

A sganciare la bomba è stato per primo il Mundo Deportivo, secondo il quale l’Inter starebbe per trovare l’accordo con il Barcellona per Jordi Alba. Lo spagnolo, 32 anni come Perisic, terzino sinistro dei blaugrana dal 2012 e con contratto in scadenza nel 2024, sarebbe valutato intorno ai 20 milioni di euro e guadagna 5,2 milioni di euro netti a stagione. La valutazione di Perisic, invece, si aggirerebbe intorno ai 12/13 milioni.

Decisamente fredde le prime reazioni social dei tifosi nerazzurri su questa trattativa. In molti la ritengono una bufala: “Un’altra s*******a di mercato”, “Jordi Alba? Ma figurati, ha appena rinnovato”. Altri, invece, non lo ritengono più un top player, anzi: “Ultrafinito”.

A sostenere la loro diffidenza anche due firme autorevoli ed esperte di mercato come Di Marzio e Biasin. Il primo ci mette la mano sul fuoco: “Jordi Alba-Inter secondo Mundo Deportivo, ma non ci risulta nulla. Fatte verifiche velocissime. La prima scelta è Alonso del Chelsea. Se arriva Alba mi devo ovviamente dimettere”. Il secondo la butta sull’ironia: “Se sei mancino o comunque hai giocato lo straccio di una partita a calcio sulla fascia sinistra, anche solo a 7, è probabile che il tuo nome sia stato associato all’Inter”.

SPORT | 23-06-2021 18:43